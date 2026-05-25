讓狗兒跑跑咬斷路人手釀大禍！飼主沒事 友人擅放要賠62萬

嘉義薛姓男子日前在公園散步時突遭土狗咬傷，造成其左手腕骨折等多處嚴重傷勢。憤而對飼主劉男及其友人陳男提告連帶賠償包括精神慰撫金100萬元在內共132萬餘元。嘉義地方法院審理，認定劉姓飼主因已盡相當管束義務獲判免賠，反觀陳男因「想讓狗出去跑一跑」而擅自解開狗鍊，加上大門沒關才釀禍，必須承擔全部過失責任，判處賠償62萬餘元，創下近年狗咬人案少見的高額賠價。

「飼主不用賠、放狗友人全扛」的關鍵，在於友人陳男的舉動。法院審理發現，飼主劉男當天不在現場，離開倉庫前早就將大門關妥，並用鐵鍊把愛犬栓在狗籠內，防免方式在客觀上已屬有效管束。沒想到陳男當天臨時前往修繕遮雨棚，推開大門進入後不僅沒有隨手關門，甚至一看到被綁著的土狗，竟然一時興起、私自將栓住犬隻的鐵鍊解開，單純「想說讓狗去跑一跑」，卻直接釀成大禍。土狗重獲自由後短短5分鐘，就從未關的大門縫隙猛烈竄出，隨後在公園失控咬傷路人。

法院審理，開門後隨手關門以防犬隻逃逸屬於基本常識，陳男出於想讓狗跑的恣意心態與重大疏忽才是肇事主因，無法歸責於未獲預警的飼主，因此判決飼主劉男免賠。

薛男表示，無端遭惡犬攻擊造成其左手腕開放性骨折、皮膚缺損等多處嚴重傷勢，留下嚴重傷疤、夜間因病痛難以入睡，更因而成為身心障礙，原本美好的退休生活與交友全數崩毀，身心承受極大痛苦，才會要求百萬精神賠償。

法院在審酌傷勢，認定薛男已65歲且歷經2次手術，生活難以自理，確實承受巨大精神痛苦，不過衡酌雙方經濟狀況後，認為精神慰撫金降為30萬元較為適當。

法官裁准賠償包括醫療、看護、長照費用以及精神慰撫金30萬元，共62萬8012元。本案仍可上訴。