聽新聞
0:00 / 0:00
地主遺產之爭 家屬控後妻盜領敗訴
新竹縣已故地主黃姓男子生前因新竹科學園區土地徵收，獲一點二億元補償費，子女與孫輩共八人提告，指黃再婚的任姓妻子盜領三六四五萬元，要求返還。新竹地方法院認定，黃生前意識清楚，夫妻間有互贈財產可能，無法證明盜領，駁回請求。
判決指出，黃姓男子的八名家屬提告，指黃獲一點二億元，除購地建屋及協助女兒購屋外，應剩九千萬元，但黃二○二四年過世，遺產清冊剩約二六○○萬元；調閱銀行資料發現，黃與第二任妻子任姓女子二○一六年結婚後，二○一七至二○二四年金融帳戶多次有大筆資金被提領、轉匯至任女帳戶，共三六四五萬元。
家屬主張，黃曾多次向親友說年紀大花不到錢，存款與利息留給子女，因此懷疑任女利用掌握存摺、印章與密碼，將資金轉入自己帳戶，提告依侵權行為及不當得利，要求返還三六四五萬元與利息。
任女稱，提領與轉帳均經黃同意，部分用於生活費、醫療支出及定存理財；黃有感於子女不聞不問、甚少聯繫，感謝她長年陪伴照顧，加上雙方相差廿歲，擔心她未來生活，早有贈與她部分財產作為保障的想法。
法官認定，家屬雖提金流紀錄，但無法證明盜領，黃生前意識清楚、無精神障礙，曾有購車、購地等資產規畫，顯示對財產狀況清楚，若願交付存摺、印章與密碼，可推認授權他人提款，夫妻間互相贈與財產也符合社會常情；即便黃曾向家人說「財產要留給子女」屬實，僅是單次或片段談話，無法證明是最終意思表示，不代表不會改變財產安排，駁回家屬請求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。