地主遺產之爭 家屬控後妻盜領敗訴

新竹縣已故地主黃姓男子生前因新竹科學園區土地徵收，獲一點二億元補償費，子女與孫輩共八人提告，指黃再婚的任姓妻子盜領三六四五萬元，要求返還。新竹地方法院認定，黃生前意識清楚，夫妻間有互贈財產可能，無法證明盜領，駁回請求。

判決指出，黃姓男子的八名家屬提告，指黃獲一點二億元，除購地建屋及協助女兒購屋外，應剩九千萬元，但黃二○二四年過世，遺產清冊剩約二六○○萬元；調閱銀行資料發現，黃與第二任妻子任姓女子二○一六年結婚後，二○一七至二○二四年金融帳戶多次有大筆資金被提領、轉匯至任女帳戶，共三六四五萬元。

家屬主張，黃曾多次向親友說年紀大花不到錢，存款與利息留給子女，因此懷疑任女利用掌握存摺、印章與密碼，將資金轉入自己帳戶，提告依侵權行為及不當得利，要求返還三六四五萬元與利息。

任女稱，提領與轉帳均經黃同意，部分用於生活費、醫療支出及定存理財；黃有感於子女不聞不問、甚少聯繫，感謝她長年陪伴照顧，加上雙方相差廿歲，擔心她未來生活，早有贈與她部分財產作為保障的想法。

法官認定，家屬雖提金流紀錄，但無法證明盜領，黃生前意識清楚、無精神障礙，曾有購車、購地等資產規畫，顯示對財產狀況清楚，若願交付存摺、印章與密碼，可推認授權他人提款，夫妻間互相贈與財產也符合社會常情；即便黃曾向家人說「財產要留給子女」屬實，僅是單次或片段談話，無法證明是最終意思表示，不代表不會改變財產安排，駁回家屬請求。