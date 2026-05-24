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婦人罵兒子狗畜牲 又辯是罵自己 法官仍判拘役20日

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓婦人因涉有家暴行為，其未成年兒子被核發保護令，但陳女去年在住處與兒子發生口角，涉及推門造成兒子頭撞到，還罵兒子「狗畜牲」，但陳女一度辯「狗畜牲是在罵自己」，彰化地方法院依陳女違反保護令，判處拘役20日，可易科罰金。

判決書指出，陳婦曾對兒子有家庭暴力行為，彰化地方在2024年8月核發保護令，但她卻在隔年4月在住處與未成年的兒子爭吵時罵他「狗畜牲」，並在要推開房門時，門撞到兒子的頭。

但陳女一開始辯稱，她用台語說「狗畜牲」，是在說自己，是在自嘲，但陳的兒子證稱「狗畜牲」是在罵他。陳女又說，當天是丈夫把2樓房間鎖起來，兒子先跟她拿鑰匙開後，又把鑰匙藏起來，她要兒子還她鑰匙才會去推門，是不小心撞到兒子，不過陳子沒去驗傷，也沒有明顯受傷，檢方僅就罵「狗畜牲」起訴陳女。

由於有保護令，陳女就不得對兒子有身體、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，因此法官也認為陳女對少年犯違反保護令罪，將她處拘役20日，可上訴。

彰化一婦人罵兒子「狗畜牲」，彰化地方法院依陳女違反保護令，判處拘役20日。記者林宛諭／攝影
彰化一婦人罵兒子「狗畜牲」，彰化地方法院依陳女違反保護令，判處拘役20日。記者林宛諭／攝影

保護令 家暴 彰化

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