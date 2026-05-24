獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

高市網紅吳男去年拍影片挑戰「把乖乖牌女生變壞女生」改造雄女制服引發爭議；屏東地檢署調查發現，吳男以網紅包裝經營服飾店做掩護，協助詐團洗錢逾1億4千萬元，檢警查扣吳的勞斯萊斯、賓士車，屏東地檢署今年3月依詐欺等罪起訴，屏東地院近日審結，吳男犯共同詐欺取財罪共38罪，判處有期徒刑5年10月。可上訴。

檢方起訴請求每次犯均判處有期徒刑5年以上部分，法官認為，吳男轉匯虛擬貨幣、被害人所受損害等因素，量刑已能充分評價對被害人損害，也可對社會大眾產生威嚇與教育預防，也能針對個別行為人達到應報與贖罪功能，又不致失過苛，從而兼顧犯罪一般預防與特別預防目的，妥適實現刑罰權的正義功能，檢察官求刑稍嫌過重。

檢警調查，吳男從2023年10月2至2024年6月，短短8個月，經手總計489萬4411顆泰達幣，價值約新台幣1億4600多萬元，從中獲得約160萬元報酬。

法院判決指出，吳男坦承此案犯行獲得報酬為虛擬貨幣1％，吳也繳回犯罪所得，並與其中3名被害人和解。另因兌換虛擬貨幣與兌換為新台幣的匯率計算上會相抵銷，因此吳男的報酬為被害人遭受騙款項1％，認定犯罪所得38案，共2萬5239元。

檢方起訴指稱吳男獲約160萬元報酬，法官認為，這些金額除此案被害人犯罪所得，還有其他被害人款項，不宜以160萬元作為犯罪所得沒收。

法官指出，吳男雖有毒品前科，兼職賺錢，不思循正當管道取得錢財，擔任詐欺集團收受虛擬貨幣的收水車手，所收虛擬貨幣轉到「二代瘦」電子錢包，讓詐欺集團主謀隱藏於後，讓偵查機關難已往上追緝，不法所得金流層轉，無從追蹤去向，危害社會治安、交易秩序，被害高達38人，累積詐騙金額達277多萬元，擔任本案收水車手期間收受225萬6747顆USDT等，考量坦承犯行，也與其中3名被害人和解賠償。因此符合相關減刑要件。判處有期徒刑5年10月，可上訴。

檢警調查，吳男從2023年底起，透過臉書、IG等社群平台刊登「家庭代工」廣告吸引求職者上門，誘使民眾加LINE詢問，再以辦理薪資轉帳為由，騙取銀行帳戶及提款卡，作為詐騙人頭帳戶，承接「假投資」、「假交友」及「解除分期付款」等詐騙贓款。集團指揮多組車手，在南部多個縣市提領現金。

全案檢警除第一波查到38名被害人，後續還查出100多名被害人，屏檢追加起訴後，屏東地院4月13日公訴不受理，檢方收受判決後已立即上訴。吳男此案部分，檢方尚未收到判決書，屏檢表示，待公訴檢察官收判後會審慎研議是否上訴。

檢警當時查扣吳男的勞斯萊斯。圖／警方提供、資料照