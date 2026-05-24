快訊

別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

高市網紅吳男去年拍影片挑戰「把乖乖牌女生變壞女生」改造雄女制服引發爭議；屏東地檢署調查發現，吳男以網紅包裝經營服飾店做掩護，協助詐團洗錢逾1億4千萬元，檢警查扣吳的勞斯萊斯、賓士車，屏東地檢署今年3月依詐欺等罪起訴，屏東地院近日審結，吳男犯共同詐欺取財罪共38罪，判處有期徒刑5年10月。可上訴。

檢方起訴請求每次犯均判處有期徒刑5年以上部分，法官認為，吳男轉匯虛擬貨幣、被害人所受損害等因素，量刑已能充分評價對被害人損害，也可對社會大眾產生威嚇與教育預防，也能針對個別行為人達到應報與贖罪功能，又不致失過苛，從而兼顧犯罪一般預防與特別預防目的，妥適實現刑罰權的正義功能，檢察官求刑稍嫌過重。

檢警調查，吳男從2023年10月2至2024年6月，短短8個月，經手總計489萬4411顆泰達幣，價值約新台幣1億4600多萬元，從中獲得約160萬元報酬。

法院判決指出，吳男坦承此案犯行獲得報酬為虛擬貨幣1％，吳也繳回犯罪所得，並與其中3名被害人和解。另因兌換虛擬貨幣與兌換為新台幣的匯率計算上會相抵銷，因此吳男的報酬為被害人遭受騙款項1％，認定犯罪所得38案，共2萬5239元。

檢方起訴指稱吳男獲約160萬元報酬，法官認為，這些金額除此案被害人犯罪所得，還有其他被害人款項，不宜以160萬元作為犯罪所得沒收。

法官指出，吳男雖有毒品前科，兼職賺錢，不思循正當管道取得錢財，擔任詐欺集團收受虛擬貨幣的收水車手，所收虛擬貨幣轉到「二代瘦」電子錢包，讓詐欺集團主謀隱藏於後，讓偵查機關難已往上追緝，不法所得金流層轉，無從追蹤去向，危害社會治安、交易秩序，被害高達38人，累積詐騙金額達277多萬元，擔任本案收水車手期間收受225萬6747顆USDT等，考量坦承犯行，也與其中3名被害人和解賠償。因此符合相關減刑要件。判處有期徒刑5年10月，可上訴。

檢警調查，吳男從2023年底起，透過臉書、IG等社群平台刊登「家庭代工」廣告吸引求職者上門，誘使民眾加LINE詢問，再以辦理薪資轉帳為由，騙取銀行帳戶及提款卡，作為詐騙人頭帳戶，承接「假投資」、「假交友」及「解除分期付款」等詐騙贓款。集團指揮多組車手，在南部多個縣市提領現金。 

全案檢警除第一波查到38名被害人，後續還查出100多名被害人，屏檢追加起訴後，屏東地院4月13日公訴不受理，檢方收受判決後已立即上訴。吳男此案部分，檢方尚未收到判決書，屏檢表示，待公訴檢察官收判後會審慎研議是否上訴。

檢警當時查扣吳男的勞斯萊斯。圖／警方提供、資料照
檢警當時查扣吳男的勞斯萊斯。圖／警方提供、資料照

檢警當時查扣吳男的賓士車。圖／警方提供、資料照
檢警當時查扣吳男的賓士車。圖／警方提供、資料照

網紅 洗錢 虛擬貨幣

延伸閱讀

四海幫海森堂菲律賓開設跨國詐騙機房 首腦陳麒元遭求處重刑25年

車行被柬埔寨詐團吸收...員工也成車手 主嫌判刑9年8月

「奇遇」假幣商詐粉領族334萬元 被判2年半至3年

跨境詐團拖10年才判 受惠速審還減刑

相關新聞

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

高市網紅吳男去年拍影片挑戰「把乖乖牌女生變壞女生」改造雄女制服引發爭議；屏東地檢署調查發現，吳男以網紅包裝經營服飾店做掩護，協助詐團洗錢逾1億4千萬元，檢警查扣吳的勞斯萊斯、賓士車，屏東地檢署今年3月依詐欺等罪起訴，屏東地院近日審結，吳男犯共同詐欺取財罪共38罪，判處有期徒刑5年10月。可上訴。

汽燃費已更名「公路養管費」 豐原監理站提醒「111」簡訊嚴防詐騙

原有「汽車燃料使用費」已依公路法修正案，正式更名為「公路使用養護安全管理費」，已由總統於2025年12月19日公布施行。台中區監理所豐原監理站表示，名稱調整後開徵時間、繳納方式及收費標準均維持不變，請民眾收到相關文書或收據時，認明正確名稱，切勿誤認為詐騙訊息。

司改急先鋒法官惹議 曾重判瑪莎拉蒂惡少

台中地院法官高思大耗費十年審理跨境詐團案，法界意外。高早年是司法改革派法官，一九九五年曾和現任大法官呂太郎等人發起「箱子還您、獨立還我」運動，拒將卷證、判決送庭長，司法院因而廢止法官送閱制度。

跨境詐團拖10年才判 受惠速審還減刑

台中檢警二○一五年破獲台灣、印尼跨境詐團，主嫌徐敬智等近百人落網，六十四名台人以被稱為「空中監獄」的專機遣返，轟動一時。案件起訴後，台中地院承審法官高思大花十年才審結，徐等十名金主、幹部受惠刑事妥速審判法規定減刑，除判決曠日廢時惹議，主文還記載錯誤，檢方已提上訴。本案四月一日宣判，高四月八日退休。

新聞眼／跨境詐團審判 程序拖沓 啟人疑竇 侵蝕司法公信

台灣飽受詐欺惡害多年，與境外合作的犯罪手法也組織化，執政黨將打詐列為重大國安層級政策，檢、警拚命追緝詐團，但被告一旦移審法院，何時能定罪懲罰竟成「無解之謎」，姑不論行政、司法無隸屬關係，法院端無法速審速斷，甚至讓被告因審理過久而享有速審法減刑「優惠」，對老百姓來說，如同尋求正義的絆腳石。

狂播泰文AI影片？新北議員李倩萍臉書疑遭盜用 警急提醒莫點不明連結

新北市議員李倩萍臉書粉絲專頁疑遭駭客攻擊，昨晚起陸續異常撥放泰文發音的直播影片。蘆洲警網路巡察發現立即聯繫議員服務處確認遭盜用，議員李倩萍及服務處助理今天至蘆洲分局正式報案製作筆錄，警方將朝妨害電腦使用罪偵辦追查涉案人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。