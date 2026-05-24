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台南香酥鴨老闆撞死女清潔員將開庭 家屬：希望司法能給我們一個公道

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南香酥鴨店家48歲鄭傳吉日前酒駕高速衝撞正在收垃圾的23歲陳姓女清潔員，陳女當場死亡，台南地檢署將鄭聲押獲准，今年2月依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌提起公訴，台南地院將於6月9日上午開庭；陳女妹妹發聲「希望司法能給我們家一個公道。」

檢方指出，鄭傳吉去年12月16日凌晨飲酒後仍駕駛轎車，於同日上午8時許，行經台南市安平區慶平路時，逕行撞擊站立於民營垃圾車後方的陳姓女清潔員；陳女因下半身粉碎性骨折、多重性外傷而當場死亡，經警到場處理，測得鄭吐氣所含酒精濃度達每公升0.95毫克。

陳女妹妹昨晚11時在社群媒體threads發文指出，「114年12月16日，我姊姊在台南安平執行垃圾車隨車人員勤務時，被酒駕撞死。直到現在，我們家還是沒有辦法接受這件事真的發生。她只是很認真地工作、很努力地生活，卻因為一個明知道酒後不能開車，卻仍執意上路的人，再也回不了家。

媽媽到現在每天晚上都睡不著，一直哭。長期失眠，也讓她的身體越來越差，免疫力越來越不好。我們一家人的人生，也從那一天開始被徹底改變。這不是一場意外。是酒駕造成的悲劇。我不想讓這件事情被淡忘。因為酒駕奪走的，從來不只是一條人命，而是一整個家庭的未來。

國民法官案件將於：台南地方法院 第十三法庭，115年6月9日上午9點30分，正式開庭。希望司法能給我們家一個公道。」

陳女妹妹發文迄今已獲得8萬次瀏覽、8千多個讚，網友留言「我是基隆南榮路毒駕案受害死者的女兒，也正在等開庭等司法還給我們一家一個公道」、「憑什麼這些事情要受害者家屬用一輩子來承受 但凡早一點有嚴厲的罰則都可以挽救很多條生命」、「每次經過那裡都會想到這件事 正義絕對不能遲到」、「酒駕毒駕應重判，以謀殺罪論處」、「半年過去，酒駕毒駕也沒比較少…交通一樣爛，都不知道政府為了交通安全都幹啥了」。

48歲鄭傳吉酒駕高速撞死23歲陳姓女清潔隊員，台南地院將於6月9日上午9點30分開庭。記者袁志豪／翻攝
48歲鄭傳吉酒駕高速撞死23歲陳姓女清潔隊員，台南地院將於6月9日上午9點30分開庭。記者袁志豪／翻攝

48歲鄭傳吉酒駕高速撞死23歲陳姓女清潔隊員，台南地院將於6月9日上午9點30分開庭。記者袁志豪／翻攝
48歲鄭傳吉酒駕高速撞死23歲陳姓女清潔隊員，台南地院將於6月9日上午9點30分開庭。記者袁志豪／翻攝

48歲鄭傳吉酒駕高速撞死23歲陳姓女清潔隊員，台南地院將於6月9日上午9點30分開庭。記者袁志豪／翻攝
48歲鄭傳吉酒駕高速撞死23歲陳姓女清潔隊員，台南地院將於6月9日上午9點30分開庭。記者袁志豪／翻攝

酒駕 台南

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