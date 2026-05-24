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新竹農地蓋高爾夫練習場 縣府限拆2年不理遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

邱男與友人承租新竹縣關西鎮一處農地，違規經營高爾夫練習場，不僅搭建鐵皮休息室，還鋪設碎石停車場。新竹縣政府早在2023年就開罰18萬元並要求限期恢復農地原狀，但邱男遲未改善。新竹地院審理後，依違反區域計畫法判處邱男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，邱男明知承租的新竹縣關西鎮某地號土地，屬特定農業區內的農牧用地，依法不得任意變更用途，卻仍在2020年間與友人合資經營高爾夫練習場，將農地作為高爾夫球場使用，並搭蓋鐵皮屋作為休息室，另外鋪設碎石地面供停車使用。

新竹縣政府於2023年2月23日前往會勘，發現該處違規使用後，同年3月13日依法裁罰18萬元，並要求邱男須在2023年6月15日前停止違規行為，拆除鐵皮建物與碎石鋪面，恢復農地作農業使用。

不過相關單位直到2025年5月再次前往現場勘查時，發現邱男仍未完成改善，違規狀態持續存在，邱男因此遭法務部調查局新竹縣調查站移送偵辦。

新竹地院審理後認為，邱男經主管機關限期要求恢復原狀後，仍未積極處理，不僅影響土地使用管制公信力，也妨礙國家土地整體規畫與發展。

法官指出，邱男雖坦承犯行，但至今仍未恢復農地原狀，也未提出具體改善方案，顯示仍有持續違法使用土地的意圖，因此依區域計畫法「不依限恢復土地原狀罪」，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

邱男與友人承租新竹縣關西鎮一處農地，違規經營高爾夫練習場，不僅搭建鐵皮休息室，還鋪設碎石停車場。示意圖／報系資料照
邱男與友人承租新竹縣關西鎮一處農地，違規經營高爾夫練習場，不僅搭建鐵皮休息室，還鋪設碎石停車場。示意圖／報系資料照

農地 新竹 新竹縣

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