母留房產給他繼承 新竹男嫌「多付11萬」告胞兄敗訴

新竹林家兄弟因母親遺產分配鬧上法院，林男依母親遺囑取得新竹市一處房地後，原本答應補償兄弟每人298萬元，事後卻認為自己「多付了11萬元」，提告要求胞兄返還。新竹地院審理後認為，兄弟間早已另行協議補償金額，且林男還親簽字據確認，判林男敗訴。

判決書指出，林母於2021年2月過世，留下自書遺囑，指定新竹市一處房地由兒子林男繼承。遺囑中記載房地價值為1148萬元，林男原先依哥哥在通訊軟體提供的1192萬元估價計算，陸續支付胞兄298萬元作為補償。

不過林男事後重新查看遺囑內容，認為若依遺囑載明的1148萬元計算，其他兄弟每人應分得287萬元，他因此「溢付」11萬元，主張胞兄無法律依據收下這筆錢，提告要求返還11萬元與利息。

林兄則反駁，母親生前早在2017年間就曾與子女討論過房地計價方式，母親過世後，4名繼承人也在2021年4月開家庭會議，共同確認每人分得298萬元，林男之後從2021年6月起分期付款，甚至還在同年9月20日親自簽立字據，白紙黑字寫明「四個子女每人分得298萬元」。

法官審理時發現，林男確實曾簽下字據，且在全部付款完成後，還曾傳訊息告知胞兄遺產已全部分配完畢。法官認為，雙方已另行達成協議，補償金額並非只能依遺囑內容計算，兄弟間既已合意，就應受約定拘束。

法官指出，林男主張自己是因誤信房地價值才多付款，頂多屬於「動機錯誤」，依法律規定，這類錯誤不能據此撤銷原本的付款意思表示，因此胞兄收下298萬元並非「沒有法律原因」，最終駁回林男請求。