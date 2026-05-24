快訊

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

Omega-3怎麼吃？營養師推薦魚類、海藻與豆類搭配法

聽新聞
0:00 / 0:00

母留房產給他繼承 新竹男嫌「多付11萬」告胞兄敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹林家兄弟因母親遺產分配鬧上法院，林男依母親遺囑取得新竹市一處房地後，原本答應補償兄弟每人298萬元，事後卻認為自己「多付了11萬元」，提告要求胞兄返還。新竹地院審理後認為，兄弟間早已另行協議補償金額，且林男還親簽字據確認，判林男敗訴。

判決書指出，林母於2021年2月過世，留下自書遺囑，指定新竹市一處房地由兒子林男繼承。遺囑中記載房地價值為1148萬元，林男原先依哥哥在通訊軟體提供的1192萬元估價計算，陸續支付胞兄298萬元作為補償。

不過林男事後重新查看遺囑內容，認為若依遺囑載明的1148萬元計算，其他兄弟每人應分得287萬元，他因此「溢付」11萬元，主張胞兄無法律依據收下這筆錢，提告要求返還11萬元與利息。

林兄則反駁，母親生前早在2017年間就曾與子女討論過房地計價方式，母親過世後，4名繼承人也在2021年4月開家庭會議，共同確認每人分得298萬元，林男之後從2021年6月起分期付款，甚至還在同年9月20日親自簽立字據，白紙黑字寫明「四個子女每人分得298萬元」。

法官審理時發現，林男確實曾簽下字據，且在全部付款完成後，還曾傳訊息告知胞兄遺產已全部分配完畢。法官認為，雙方已另行達成協議，補償金額並非只能依遺囑內容計算，兄弟間既已合意，就應受約定拘束。

法官指出，林男主張自己是因誤信房地價值才多付款，頂多屬於「動機錯誤」，依法律規定，這類錯誤不能據此撤銷原本的付款意思表示，因此胞兄收下298萬元並非「沒有法律原因」，最終駁回林男請求。

新竹林家兄弟因母親遺產分配鬧上法院，林男依母親遺囑取得新竹市一處房地後，原本答應補償兄弟每人298萬元，事後卻認為自己「多付了11萬元」，提告要求胞兄返還。圖／報系資料照片
新竹林家兄弟因母親遺產分配鬧上法院，林男依母親遺囑取得新竹市一處房地後，原本答應補償兄弟每人298萬元，事後卻認為自己「多付了11萬元」，提告要求胞兄返還。圖／報系資料照片

新竹 遺囑 遺產

延伸閱讀

竹科地主擁1.2億娶嫩妻 過世後8孫控「嫩嬤」盜領3645萬敗訴

不動產贈與恐繳土增稅！律師曝繼承享1333萬免稅額：五個關鍵決定是省稅還繳稅

男捲入友人槍殺丟包醫院命案無罪 遭羈押271日獲補償81萬餘元

他背房貸她負責日常開銷…夫妻離婚房子可「剩餘財產分配」？律師解答了

相關新聞

女大生造謠女師「女女戀」還向性平會檢舉害她丟工作 判刑再判賠百萬

黃姓女大生對學校趙姓女老師不滿，竟造謠趙女與兩名女同學發生女女戀，還有性行為，更向校方提出檢舉，趙女跟女同學分手導致同學很受傷；黃女行為導致趙女被學校解聘，失去國科會工作，法院一審將黃女判刑8月，民事部分，再判黃女要賠償100萬3110元。可上訴。

網購改槍又藏匿大量子彈 倉管男辯「好奇」求緩刑 二審駁回判6年

苗栗縣黃姓男子從事倉管工作，因出於好奇與對生存遊戲的興趣，2017年至2018年間，透過網路購買槍管、非制式手槍改造，另在2024年1月間持有模擬槍、受託寄藏大量子彈、嘗試製造子彈未遂，遭警方持搜索票查獲，一審依槍砲罪，判黃6年徒刑，併科罰金30萬元，黃男主張量刑過重提起上訴，二審駁回，維持原判 。

桃園大溪警稽查改裝噪音車 百萬杜卡迪聲浪飆102分貝

桃園市大溪警分局昨日執行違規改裝排氣管及噪音車輛聯合稽查，攔查大型重型機車，查獲噪音超標6輛，包括一輛市價逾百萬元的杜卡迪大型重機，因排氣聲浪過大引起員警注意，現場檢測噪音值達102分貝（標準94分貝以內），超過8分貝當場告發。

母留房產給他繼承 新竹男嫌「多付11萬」告胞兄敗訴

新竹林家兄弟因母親遺產分配鬧上法院，林男依母親遺囑取得新竹市一處房地後，原本答應補償兄弟每人298萬元，事後卻認為自己「多付了11萬元」，提告要求胞兄返還。新竹地院審理後認為，兄弟間早已另行協議補償金額，且林男還親簽字據確認，判林男敗訴。

竹科地主擁1.2億娶嫩妻 過世後8孫控「嫩嬤」盜領3645萬敗訴

新竹黃姓家族因上億元徵收補償款爆發爭產糾紛，8位黃家子女與孫輩指控父親再婚後，遭小20歲的第二任妻子任女長年「盜領」存款共3645萬元，怒告要求返還。法官認為，黃男生前意識清楚，且夫妻間本有互贈財產可能，無法證明任女涉盜領，判黃家人敗訴。

直銷女開發客戶加LINE成夢魘 男狂騷擾「得到你身體」判拘役50天確定

苗栗縣一名女子6年前因從事直銷業務，有開發客戶需求，與鄭姓男子加LINE，未料鄭男在前年9月間，持續與通訊軟體、電話騷擾女子，傳訊「為了要約砲、得到你身體」等語，女子不堪其擾提告，苗栗地院依違反跟騷法，判拘役50天，全案上訴台中高分院後，認定一審量刑妥適，駁回上訴確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。