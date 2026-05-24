竹科地主擁1.2億娶嫩妻 過世後8孫控「嫩嬤」盜領3645萬敗訴

新竹黃姓家族因上億元徵收補償款爆發爭產糾紛，8位黃家子女與孫輩指控父親再婚後，遭小20歲的第二任妻子任女長年「盜領」存款共3645萬元，怒告要求返還。法官認為，黃男生前意識清楚，且夫妻間本有互贈財產可能，無法證明任女涉盜領，判黃家人敗訴。

判決書指出，黃男生前曾領取約1億2000萬元徵收補償費，除購地建屋及協助女兒購屋外，家屬認為應仍剩下約9000萬元資產。不過黃男於2024年5月過世後，遺產清冊卻只剩約2600萬元，家屬調閱銀行資料後發現，黃男與任女於2016年結婚後，從2017年至2024年間，多次有大筆資金自黃男帳戶提領、轉匯至任女帳戶，總額高達3645萬元。

黃家人主張，黃男生前曾多次向親友表示，年紀大了花不到錢，存款與利息未來都要留給子女，因此懷疑任女是利用掌握存摺、印章與密碼之便，長期將資金轉入自己帳戶，憤而提告依侵權行為及不當得利，要求返還3645萬元與利息。

不過任女否認盜領，強調自己與黃男是夫妻，提領與轉帳均經黃同意，部分金額用於生活費、醫療支出及定存理財。她也表示，黃男有感於子女平時不聞不問、甚少聯繫，感謝她長年陪伴照顧，加上雙方相差20歲，擔心她未來生活，因此生前早有將部分財產贈與她作為保障的想法。

法官審理，黃家子女雖提出金流紀錄，但無法直接證明任女有「盜領」行為。加上黃男生前意識清楚、無精神障礙，且曾有購車、購地等資產規畫，顯示他對自身財產狀況相當清楚。法官也指出，存戶若願意交付存摺、印章與密碼，本就可推認授權他人提款，而夫妻間互相贈與財產，也符合一般社會常情。

法官另認為，黃男是否曾向家人說過「財產要留給子女」，即便屬實，也僅是單次或片段談話，無法證明是其最終意思表示，更不代表之後不會改變財產安排。最終認定黃家人舉證不足，無法證明任女盜領或構成不當得利，駁回全部請求。