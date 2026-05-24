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直銷女開發客戶加LINE成夢魘 男狂騷擾「得到你身體」判拘役50天確定
苗栗縣一名女子6年前因從事直銷業務，有開發客戶需求，與鄭姓男子加LINE，未料鄭男在前年9月間，持續與通訊軟體、電話騷擾女子，傳訊「為了要約砲、得到你身體」等語，女子不堪其擾提告，苗栗地院依違反跟騷法，判拘役50天，全案上訴台中高分院後，認定一審量刑妥適，駁回上訴確定。
判決指出，苗栗縣一名女子從事直銷業務，在2020年間與鄭姓男子加LINE，其後雙方無聯繫，但從2024年9月初至同年9月22日間，鄭男突向甲女傳送「為了要約炮，得到你的身體」等語。
女子將他封鎖後，鄭男仍頻繁撥打電話及傳送簡訊，內容包含「親愛的我很愛你一輩子」、「你有男朋友應該是說客兄對嗎」、「你以前把我花了上百萬都忘記了嗎」等內容，完全無視女子明確拒絕聯絡的意願，女子報警提告。
苗栗地院審理時，鄭男否認犯罪，辯稱女子是在提告後，才告知不要傳訊息給，且女子大可封鎖我就好，後續也沒有騷擾的問題。
苗栗地院依據檢警提供的事證，認定鄭男行為已違反跟騷法的規定，考量鄭男的收入、職業等情狀後，判拘役50天，可易科5萬元。
鄭男任量刑過重，向台中高分院提出上訴，鄭男主張，雙方不認識，是女方主動加LINE，且自己不知對方住居所，未實際跟蹤女子，一審量刑過重，違反比例原則。
台中高分院審酌，一審已充分考量各項量刑因子，無濫用裁量的情形，也鄭男在偵察、一審期間，都否認犯行，直至案情明朗的上訴階段才改口認罪，對節省訴訟資源助益極為有限，不足作為減輕刑度的依據，駁回上訴，判拘役50天確定。
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