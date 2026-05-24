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女兒才1歲媽媽就離家 爸爸訴請離婚獲准 爸爸爭取親權 法官也判他勝訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名男子訴請離婚，因為妻子在女兒1歲就離家，連電話都不接。家事調查官訪視，見小女孩依偎阿嬤身邊，有安全感。法官審理後，判准兩人離婚，女兒的親權，單獨由爸爸行使及負擔。全案可上訴。

判決指出，訴請判決離婚男子2013年5月間和妻子結婚，兩人生育1名女兒。男子說，妻子在2024年6月起無故離家後，一直沒有返家。妻子離家出走後，都是他和他的媽媽在照顧他的女兒，未見妻子關心和照顧小孩，到最後甚至連電話都不接。

男子說，他向妻子提出離婚，但她一直不出面處理，依然我行我素，還是由他和他的媽媽照顧他的女兒。因為妻子「不管不顧」，所以才提供請法官依民法判決離婚，女兒的權利義務由他單獨行使及負擔。

基隆地方法院通知被告出庭，經合法通知，男子的妻子到言詞辯論期日仍未到場，也未提出書狀表達聲明或陳述。

法官審理後指出，身為被告的妻子婚後離家，長期未扶養女兒，再上夫妻已分居近2年，難以期待繼續維持並經營婚姻生活。兩造婚姻確有難以維持的重大事由，且非由身為原告的丈夫一方負責，丈夫據以訴請裁判離婚於法有據，應予准許。

至於兩人女兒的親權部分，法院家事調查官訪視時，丈夫指女兒出生後第1年，妻子全職在家照顧，妻子離家後，丈夫的媽媽擔任主要照顧者。家調官家訪時，觀察到這名小女孩多依偎阿嬤身邊，顯示已建立依附關係及安全感。

家調官也查出，原告身心狀況良好，未有不當對待子女情事，有穩定工作及收入，也有親屬資源可協助照顧未成年子女，評估原告及其親屬為妥適之照顧者。被告則拒絕訪談，生活情狀不明，無法評估能否妥適照顧女兒。家調官建議女兒由爸爸單獨行使負擔親權，符合最佳利益。

法官參酌原告主張及家調官訪視報告，認為原告有高度行使及負擔女兒親權意願，在親職及教養能力、居家環境等方面，也尚適合扶養照顧條件，且小女孩與阿嬤依附關係親密，小女孩在法庭也說喜歡跟爸爸生活，意願也自應尊重，判決爸爸行使或負擔親權。

基隆市1名男子訴請離婚，因為妻子離家，連電話都不接。家事調查官訪視，見小女孩依偎阿嬤身邊，有安全感。法官審理後，判准兩人離婚，女兒的親權，單獨由爸爸行使及負擔。示意圖／ingimage
基隆市1名男子訴請離婚，因為妻子離家，連電話都不接。家事調查官訪視，見小女孩依偎阿嬤身邊，有安全感。法官審理後，判准兩人離婚，女兒的親權，單獨由爸爸行使及負擔。示意圖／ingimage

離婚 基隆 妻子

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