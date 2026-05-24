快訊

出國打電話免收漫遊電話費？iPhone、安卓手機教你設定「Wi-Fi通話」

MLB／鄧愷威越投越穩共軌迷惑打者 「橫掃球就是我現在最好球路！」

病符星影響！4生肖越努力越無力...牛抓不到重點、他工作扛太多

聽新聞
0:00 / 0:00

網購改槍又藏匿大量子彈 倉管男辯「好奇」求緩刑 二審駁回判6年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣黃姓男子從事倉管工作，因出於好奇與對生存遊戲的興趣，2017年至2018年間，透過網路購買槍管、非制式手槍改造，另在2024年1月間持有模擬槍、受託寄藏大量子彈、嘗試製造子彈未遂，遭警方持搜索票查獲，一審依槍砲罪，判黃6年徒刑，併科罰金30萬元，黃男主張量刑過重提起上訴，二審駁回，維持原判 。

判決指出，黃姓男子在2017年至2018年間某日，透過網路向賣家「刺客的家」購入槍管未貫通的非制式手槍，將槍身寄回，加購塞有銅頭的槍管，隨後以筷子推擠、擊發空包彈的方式，貫通槍管，組裝成2把具殺傷力的改造手槍。

2023年4月至5月間，黃男又在桃園市某模型店購買彈頭與空包彈，在苗栗住處利用截管器與喜得釘火藥，嘗試製造子彈，但因彈頭無法順利黏著而未遂。此外，黃又在2024年1月26日，在台北市購入1把模擬槍，在苗栗縣慈聖宮附近，向不知名友人收受、寄藏86發子彈與11發散彈 。

警方在2024年1月26日搜索，黃男主動帶領警方起獲上述槍彈及相關改造工具，檢方偵結依槍砲罪起訴。

苗栗地院審酌，黃男就持有模擬槍、寄藏子彈及製造子彈未遂等犯行，都在警方尚未確切掌握犯罪事證前，主動供出，符合自首要件予以減刑，製造子彈未遂也依法減刑，但就製造槍支部分，認定對社會治安影響重大，不適用刑法第59條情堪憫恕的酌減規定，依法判刑6年，併科罰金30萬元。

黃男僅針對量刑部分提起上訴，主張其犯案動機單純為好奇與把玩，未將槍彈用於不法，且身為家中經濟支柱，若科以重刑恐使家庭陷入窘困，請求給予減輕其刑、給予緩刑。

二審認定，一審量刑已充分衡量各項情狀，並無違誤，且宣告刑逾2年，依法不符緩刑要件，駁回其上訴，尚未確定 。

苗栗縣黃姓男子涉嫌改造槍支、持有槍彈，台中高分院駁回上訴，判刑6年。圖／本報資料照
苗栗縣黃姓男子涉嫌改造槍支、持有槍彈，台中高分院駁回上訴，判刑6年。圖／本報資料照

苗栗縣 苗栗

延伸閱讀

男捲入友人槍殺丟包醫院命案無罪 遭羈押271日獲補償81萬餘元

涉偽造罷免名冊案宣判 國民黨嘉市黨部11人全獲緩刑共繳公庫220萬元

搭高鐵上演「活春宮」、偷拍女學生「AI換泳裝」補教名師下場曝光

車行被柬埔寨詐團吸收...員工也成車手 主嫌判刑9年8月

相關新聞

擎天崗野戰遭直播掀隱私權論辯 法界認無疑慮…但建議「這些事」

一對情侶日前在擎天崗親熱，遭陽管處的即時影像全程直播引發熱議，行政院前政務委員張景森發文呼籲政府檢討觀光景點即時影像設備「拒絕偷窺」。對此，法界普遍認為，政府在公共場所設置即時影像設備主體上合法，無過度侵害人民隱私疑慮，但在數位時代下，主管機關在技術執行面上仍應秉持比例原則，可納入「調整範圍角度」與「去識別化」等隱私考量。

網購改槍又藏匿大量子彈 倉管男辯「好奇」求緩刑 二審駁回判6年

苗栗縣黃姓男子從事倉管工作，因出於好奇與對生存遊戲的興趣，2017年至2018年間，透過網路購買槍管、非制式手槍改造，另在2024年1月間持有模擬槍、受託寄藏大量子彈、嘗試製造子彈未遂，遭警方持搜索票查獲，一審依槍砲罪，判黃6年徒刑，併科罰金30萬元，黃男主張量刑過重提起上訴，二審駁回，維持原判 。

涉偽造罷免名冊案宣判 國民黨嘉市黨部11人全獲緩刑共繳公庫220萬元

嘉義地檢署偵辦涉偽造立委罷免提議書案，查出國民黨嘉義市黨部幹部涉嫌利用黨員資料偽造罷免名冊，今年1月26日依行使偽造私文書及違反個人資料保護法等罪嫌，起訴書記長張嘉銘等11人。嘉義地方法院昨天宣判，11名被告均遭判刑，但全數獲宣告緩刑，另須於期限向公庫支付共220萬元。

找女友赫見她和前男友一起 醋男開車三度衝撞未果下場慘代價18萬

林姓男子開車到基隆市觀海街一處大型社區內要找女友，沒想到竟看到女友正和她的前男友走在一起，心生不滿，開車3次衝撞未果，卻誤傷女友。法官依恐嚇危害安全罪判處林男有期徒刑6月，易科罰金須18萬元。

台中警推諉受理 竟叫民眾「自己去法院」…他3度報案都未果

台中清水分局明秀派出所陳姓警員值班時，謝姓民眾上門稱支票、機車疑遭冒用、侵占，陳卻要他「自己去法院、當地派出所」被認定推諉受理遭記過2次，陳提行政訴訟主張是謝沒明確要告；法院發現，謝3度報案未果才轉向彰化警方受理，認定原處分無違誤，駁回其訴，可上訴。

軍官貪圖方便偷蓋主管印章簽預算 涉偽造公文書罪嫌起訴

國軍某訓練中心一名龔姓現役軍官，因辦理部隊流動廁所租金等預算簽證業務時貪圖一時方便，竟私自盜用主計室主任的印章，連續在多分公文書上瘋狂蓋印，案經主任察覺有異並調閱監視器畫面後曝光。士林地檢署日前偵查終結，認定龔姓軍官涉犯刑法行使偽造公文書罪嫌，依法提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。