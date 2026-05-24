網購改槍又藏匿大量子彈 倉管男辯「好奇」求緩刑 二審駁回判6年

苗栗縣黃姓男子從事倉管工作，因出於好奇與對生存遊戲的興趣，2017年至2018年間，透過網路購買槍管、非制式手槍改造，另在2024年1月間持有模擬槍、受託寄藏大量子彈、嘗試製造子彈未遂，遭警方持搜索票查獲，一審依槍砲罪，判黃6年徒刑，併科罰金30萬元，黃男主張量刑過重提起上訴，二審駁回，維持原判 。

判決指出，黃姓男子在2017年至2018年間某日，透過網路向賣家「刺客的家」購入槍管未貫通的非制式手槍，將槍身寄回，加購塞有銅頭的槍管，隨後以筷子推擠、擊發空包彈的方式，貫通槍管，組裝成2把具殺傷力的改造手槍。

2023年4月至5月間，黃男又在桃園市某模型店購買彈頭與空包彈，在苗栗住處利用截管器與喜得釘火藥，嘗試製造子彈，但因彈頭無法順利黏著而未遂。此外，黃又在2024年1月26日，在台北市購入1把模擬槍，在苗栗縣慈聖宮附近，向不知名友人收受、寄藏86發子彈與11發散彈 。

警方在2024年1月26日搜索，黃男主動帶領警方起獲上述槍彈及相關改造工具，檢方偵結依槍砲罪起訴。

苗栗地院審酌，黃男就持有模擬槍、寄藏子彈及製造子彈未遂等犯行，都在警方尚未確切掌握犯罪事證前，主動供出，符合自首要件予以減刑，製造子彈未遂也依法減刑，但就製造槍支部分，認定對社會治安影響重大，不適用刑法第59條情堪憫恕的酌減規定，依法判刑6年，併科罰金30萬元。

黃男僅針對量刑部分提起上訴，主張其犯案動機單純為好奇與把玩，未將槍彈用於不法，且身為家中經濟支柱，若科以重刑恐使家庭陷入窘困，請求給予減輕其刑、給予緩刑。

二審認定，一審量刑已充分衡量各項情狀，並無違誤，且宣告刑逾2年，依法不符緩刑要件，駁回其上訴，尚未確定 。