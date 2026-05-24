擎天崗野戰遭直播掀隱私權論辯 法界認無疑慮...但建議「這些事」

一對情侶日前在擎天崗親熱，遭陽管處的即時影像全程直播引發熱議，行政院前政務委員張景森發文呼籲政府檢討觀光景點即時影像設備「拒絕偷窺」。對此，法界普遍認為，政府在公共場所設置即時影像設備主體上合法，無過度侵害人民隱私疑慮，但在數位時代下，主管機關在技術執行面上仍應秉持比例原則，可納入「調整範圍角度」與「去識別化」等隱私考量。

穩勝國際法律事務所主持律師包盛顥認為，擎天崗的即時影像設置目的非監控民眾的活動或個人隱私，而是用於生態保育、研究、天候觀察與安全管理，拍攝的範圍並非針對個人非公開活動，對人民的隱私應無過度侵害的疑慮。

包盛顥指出，政府機關在公共場所設置監視或即時影像設備合法，但拍攝範圍、解析度、公開程度與資料利用方式，仍應兼顧隱私權與比例原則；但如果認為在公共場所應該一概禁絕即時直播的設備，恐怕也難以落實公共利益及社會秩序的正當目的。

伯晟法律事務所主持律師周伯諺指出，依據「合理隱私期待」雙重測試，當事人深夜處於山區室外雖主觀有隱私期待，但因該處屬開放式公共場所，客觀上較難成立完整之合理隱私期待。

然而，公共場所不代表隱私權需全面棄守，周認為依大法官釋字第689號解釋精神，個人縱使在公共場所，若合理期待不受他人持續監控，且符合社會通念，仍享有「免於受國家科技系統性監控」的權利。

周伯諺指出，政府為防災、治安或便利觀光，設置監視器目的固然正當，但仍須兼顧資訊自主權，像Google Maps 街景會利用技術主動將人臉馬賽克，侵害較小；反觀擎天崗案即時影像具4K高畫質與夜視功能，全天候公開直播且未對人臉、特定活動採取遮蔽或低解析度處理，是否逾越必要程度、違反比例原則審查，值得討論。

周認為，主管機關應適度引入去識別化技術或調整鏡頭角度，於公共利益與憲法保障人民資訊隱私權間取得平衡，後續因應與調整措施仍有精進空間。