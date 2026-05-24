跨境詐團拖10年才判 受惠速審還減刑

二○一五年破獲台灣、印尼跨境詐騙集團，六十四名台人從印尼以專機遣送回台。圖／警方提供

台中檢警二○一五年破獲台灣、印尼跨境詐團，主嫌徐敬智等近百人落網，六十四名台人以被稱為「空中監獄」的專機遣返，轟動一時。案件起訴後，台中地院承審法官高思大花十年才審結，徐等十名金主、幹部受惠刑事妥速審判法規定減刑，除判決曠日廢時惹議，主文還記載錯誤，檢方已提上訴。本案四月一日宣判，高四月八日退休。

司法院表示，高思大任職期間因不當稽延承辦案件，台中地院法官自律委員會審議後，作出職務監督處分，由院長對他書面警告。

檢方起訴指徐敬智二○一二年起籌組詐騙集團，在福岡、大阪、馬尼拉、雅加達設機房，鎖定中國大陸民眾行騙，以跨境、第三方詐騙模式躲避台灣檢警追查。

檢警二○一五年八月於台、印兩地同步搜索，在國內逮到徐敬智及幹部八人、員工卅一人，起獲一千三百多萬元現金，破獲雅加達三處機房，九月將六十四名台灣人用專機解送回台。案件自二○一五年十二月八日繫屬台中地院，卅八名共犯翌年四月即審結宣判，但徐敬智及幹部等十人未全部坦承，中院為查證大陸被害人證詞，透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議向對岸法院、公安局調取文件，但案件卡在一審逾十年。

中院表示，訴訟延滯是因「大陸地區回覆法院文件延遲」，對徐敬智等人迅速審判權利影響重大，因逾八年未能判決，依速審法減刑。

中院認為徐持槍危害社會秩序，又擔任金主從事跨境詐騙，認定犯槍砲、加重詐欺等共十六罪，四月一日在減刑後判徐十三年徒刑，其餘九名幹部同獲減刑，各判十月至九年不等；審判長高思大因屆齡旋即退休。

除一審耗費十年引質疑，判決「主文」也出錯，判決記載徐所犯之罪、量處如附表三「主文」欄所示之刑，但附表三卻是兩岸共打、司法互助回函內容，實際刑責、刑度記載於「附表五」，檢方認無法裁定更正，已上訴。