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新聞眼／跨境詐團審判 程序拖沓 啟人疑竇 侵蝕司法公信

聯合報／ 本報記者曾健祐王宏舜

台灣飽受詐欺惡害多年，與境外合作的犯罪手法也組織化，執政黨將打詐列為重大國安層級政策，檢、警拚命追緝詐團，但被告一旦移審法院，何時能定罪懲罰竟成「無解之謎」，姑不論行政、司法無隸屬關係，法院端無法速審速斷，甚至讓被告因審理過久而享有速審法減刑「優惠」，對老百姓來說，如同尋求正義的絆腳石。

台中地院法官高思大花十年才審完跨境詐團案，訴訟嚴重拖延，卻只收到一次院長「書面警告」，加上宣判完即退休，判決主文還出包，反觀詐團主嫌在外逍遙數年、獲速審法減刑，在在斲削司法威信。

台中檢警二○一五年破獲的台灣、印尼跨境詐團案，「空中監獄」專機將六十四名台人遣送回來，社會原期盼司法主持正義，未料「第一審就審十年」，何況還有二、三審，效率令人不忍卒睹。

因被害人全是大陸籍，法官將訴訟遲延歸咎「大陸地區文件回覆緩慢」，但不少實務見解支持缺乏境外被害人筆錄也能宣判，或論處未遂罪；再者，詐團有卅八名共犯二○一六年即宣判，金主等十人卻遲至二○二六年才審結，延宕十年再用速審法替主嫌減刑，啟人疑竇。

依據各級法院辦案期限實施要點，詐欺案第一審的審理期限為二年四個月，詐團案在同一名法官手上擺了十年，也讓國人對法院端有沒有嚇阻詐團決心打上問號。

一九九四年時的高思大是司改急先鋒，赴陽明山國民大會追求法官審判獨立以提高司法公信，卅二年過去，所謂的「獨立審判」難道成了「獨立擺爛」？法官獨立審判是民主國家的核心基石，即便是院長、司法院都不容干涉，「明案速判、疑案慎斷」是司法院今年就刑事訴訟法部分條文修正草案的核心，高思大判得慢，或許是他「心中有疑」，但端出的判決應讓人民信服，而不是讓程序拖沓與判決瑕疵，一併侵蝕司法公信。

司法 詐團

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