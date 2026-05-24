司改急先鋒法官惹議 曾重判瑪莎拉蒂惡少

一對情侶日前在擎天崗親熱，遭陽管處的即時影像全程直播引發熱議，行政院前政務委員張景森發文呼籲政府檢討觀光景點即時影像設備「拒絕偷窺」。對此，法界普遍認為，政府在公共場所設置即時影像設備主體上合法，無過度侵害人民隱私疑慮，但在數位時代下，主管機關在技術執行面上仍應秉持比例原則，可納入「調整範圍角度」與「去識別化」等隱私考量。

2026-05-24 00:09