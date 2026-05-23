涉偽造罷免名冊案宣判 國民黨嘉市黨部11人全獲緩刑共繳公庫220萬元

嘉義地檢署偵辦涉偽造立委罷免提議書案，查出國民黨嘉義市黨部幹部涉嫌利用黨員資料偽造罷免名冊，今年1月26日依行使偽造私文書及違反個人資料保護法等罪嫌，起訴書記長張嘉銘等11人。嘉義地方法院昨天宣判，11名被告均遭判刑，但全數獲宣告緩刑，另須於期限向公庫支付共220萬元。

判決指出，書記長張嘉銘遭判有期徒刑1年10月、緩刑5年，並須於3年內支付公庫70萬元，為全案刑度最重。副主委李中元判刑1年2月、緩刑3年，須支付30萬元；另鍾明錡、吳育婷各判1年、緩刑3年，各須支付25萬元。

其餘被告部分，閻兆順、張任重均判1年4月、緩刑4年，各支付40萬元；許湘軍判1年2月、緩刑3年，支付30萬元；蔡尚甫判1年、緩刑3年，支付25萬元；黃昭雯、劉宸瑋及劉曉音3人均判10月、緩刑3年，各支付20萬元。

檢方起訴指出，2025年1月間，張嘉銘與李中元等人為反制公民團體發動罷免國民黨立委，涉嫌登入黨部組織管理系統下載黨員名冊，並刻印領銜人印章，於春節期間動員黨部幹部及志工分工抄寫、偽造簽名，共完成2505份提議書，並於同年2月送交中央選舉委員會，達到罷免綠營立委王美惠提議門檻。

檢方認為，被告等人利用職務之便非法使用個資，偽造名冊不僅侵害黨員意志，更危及憲法保障的罷免權與民主制度運作，因此依法提起公訴。另涉案志工劉、徐2人先前獲緩起訴處分，須各向公庫支付5萬元。