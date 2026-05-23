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找女友赫見她和前男友一起 醋男開車三度衝撞未果下場慘代價18萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

林姓男子開車到基隆市觀海街一處大型社區內要找女友，沒想到竟看到女友正和她的前男友走在一起，心生不滿，開車3次衝撞未果，卻誤傷女友。法官依恐嚇危害安全罪判處林男有期徒刑6月，易科罰金須18萬元。

基隆地院判決書指出，林男去年12月22日晚間10時30分許，開車進入中正區觀海街一處大型社區內要找女友，但開至山海觀社區內時，發現女友和前男友另名林姓男子一同徒步行走在社區內，醋意大發。

判決說，林男心生不滿，開車逆向開到女友方向欲撞擊另名林男，但不慎擦撞女友，女友因而受傷倒地，另名林男及時躲開未遭撞擊。

林男見未成功碰撞對方，再次迴轉，又在原衝撞地點，接續駕車欲碰撞女友的前男友，對方迅速閃躲沒被撞上，林男的車輛因而碰撞花圃而停下；被害男子逃過二次撞擊，見林男仍不罷休，往社區警衛室方向奔跑逃離。

林男見狀又駕車迴轉後，往女友前男友逃離方向追逐，第三次撞擊仍未果，被害男子向警方報案。林男駕車逃離現場，並將車輛棄置在基隆市中正區漁港三街停車格內後逃逸，警方循線查獲後送辦。

林男否認有何殺人未遂犯行，辯稱他當下看到另名林姓男子與女友走在一起，一時氣不過，想要嚇嚇對方給他一個教訓，並沒有要殺他的意思，都有做煞車的準備。

法官審理指出，無從判斷當時林男駕車碰撞的方式及速度，雖有3次駕車欲要碰撞行為，但難認定基於殺人犯意而為之，未構成殺人未遂犯行，依恐嚇危害安全罪判處林男有期徒刑6月，可易科罰金。全案可上訴。

找女友赫見她和前男友一起，醋男開車三度衝撞未果下場慘，代價18萬。記者游明煌／攝影
找女友赫見她和前男友一起，醋男開車三度衝撞未果下場慘，代價18萬。記者游明煌／攝影

男友 女友 殺人未遂 基隆

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