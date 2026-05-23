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越南女依親來台卻家暴台灣家人 還當庭自曝是假結婚

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區一名越南籍阮姓女子嫁來台灣後，便依親與親姐同住，沒想到阮女不僅家暴親姐、親姐男友和年僅8歲的外甥，甚至化身蜘蛛人攀爬3樓住宅破窗闖入破壞屋內物品，遭提起公訴，沒想到她開庭時還當著法官面自曝自己是假結婚來台，令法官除判她拘役55天，還請檢察官追查她是否涉犯偽造文書罪嫌。

判決書指出，越南籍阮姓女子假結婚來台後，便住在胞姐於高雄岡山的住處，同住成員還包括姐姐的同居男友及外甥，沒想到今年4月6日，阮女竟在屋內動手毆打胞姐與年僅8歲的外甥，姐姐忍無可忍，當場命令阮女立刻搬出去，並隨即向法院聲請保護令。

沒想到阮女事發後毫無悔意，遭驅逐短短5天後，於4月11日下午3時5分許，竟在未經許可下，擅自攀爬上住宅3樓，動手打碎窗戶玻璃後，由窗戶翻爬進屋內。

阮女進屋後不僅大肆騷擾，更將姐姐放置於一樓、用來賺錢養家的兒童理髮椅等重要生財工具，惡狠狠地丟出屋外，嚴重侵害家人的居住安寧，警方接獲報案趕抵現場，當場在住宅2樓將阮女以現行犯逮捕。

沒想到開庭時，阮女對侵入住宅的犯行坦承不諱，法官詢問她來台依親身分，阮女竟還當場自曝，供稱自己實際上的戶籍地址，是在假結婚的台灣對象王姓男子住所，但她並沒有和假結婚對象同住，實際來台後都是住在親姐家。

橋頭地院法官審酌，阮女僅因與親姐發生肢體衝突遭要求離開，竟在短短5天內，以打破3樓窗戶之極端方式侵入他人住宅，還惡意丟棄家屬的生財工具，所為實屬不該，因此依侵入他人住宅罪，量處拘役55天。

不過法官還在判決書中特別載明，阮女自陳假結婚的行為，是否另涉犯刑法偽造文書等罪嫌，屬於犯罪線索，應由檢察官另為適法之處置與起訴。全案仍可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

家暴 越南 假結婚

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