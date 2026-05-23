快訊

馬英九疑失智還能毛筆字簽名？ 精神科醫師：要看判斷能力的退化

迪士尼就在附近！美國南加州危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

《歌手2026》首戰墊底遭淘汰！哈林豁達發聲「值了」 歌迷力挺

聽新聞
0:00 / 0:00

台東檢警破詐團！求押8人全未羈押 法院：不是無保請回、有限制住居

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署日前指揮刑事局及台東、屏東警方，跨縣市破獲藏身在鹿野鄉民宿內的電信詐騙機房，專案小組長期蒐證後，19日動員霹靂小組攻堅，當場逮捕6男3女共9名嫌犯，並查扣大批電腦、手機及通訊設備。檢方認為該集團涉嫌加重詐欺、組織犯罪，且有逃亡、串證及再犯之虞，除郭姓主嫌已直接發監，另向台東地院聲請羈押8名犯嫌，不過法院審理後裁定全數限制住居，引發外界熱議。

由於警方此次大動作跨縣市查緝，還出動霹靂小組攻堅，第一線辦案人員原本認為涉案情節重大，未料羈押聲請未獲准，引發基層警界震驚與討論，也有民眾質疑「辛苦抓人卻全部放回去」，擔心恐影響打詐成效。

對此，法院昨天發出聲明澄清，強調並非「無保請回」。法院指出，承辦法官審酌後認為，郭姓主嫌因另有有期徒刑3年案件待執行，已無羈押必要，因此直接發監執行；至於其餘被告，雖均坦承犯行、犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，但考量詐騙機房已遭檢警破獲，相關證物及聯絡工具也已遭查扣，難再藉此反覆從事詐騙行為。

法院表示，綜合比例原則與人權保障考量，加上被告均有固定住居所，因此裁定以限制住居作為羈押替代手段，配合後續檢警偵辦與傳訊，並非外界所稱「直接放人」。

法院也強調，社會各界對打擊詐騙犯罪的期待與關切，院方都充分理解，未來仍會秉持依法審理、慎重裁量原則，在公義與人權保障之間取得平衡。

台東地方法院針對鹿野詐騙機房案發出聲明，強調8名嫌犯並非無保請回，而是裁定限制住居。本報資料照
台東地方法院針對鹿野詐騙機房案發出聲明，強調8名嫌犯並非無保請回，而是裁定限制住居。本報資料照

台東 詐騙 屏東

延伸閱讀

四海幫海森堂菲律賓開設跨國詐騙機房 首腦陳麒元遭求處重刑25年

大甲虎媽餓死女…不想讓國民法官審 法院駁：本案全國高度關注

「李團長」逼死豐原一家五口 法院斥極惡劣...判11年理由曝光

孫安佐表姐林沐希「代聊手」詐騙粉絲 檢方追加起訴6人

相關新聞

越南女依親來台卻家暴台灣家人 還當庭自曝是假結婚

高雄市岡山區一名越南籍阮姓女子嫁來台灣後，便依親與親姐同住，沒想到阮女不僅家暴親姐、親姐男友和年僅8歲的外甥，甚至化身蜘蛛人攀爬3樓住宅破窗闖入破壞屋內物品，遭提起公訴，沒想到她開庭時還當著法官面自曝自己是假結婚來台，令法官除判她拘役55天，還請檢察官追查她是否涉犯偽造文書罪嫌。

台東檢警破詐團！求押8人全未羈押 法院：不是無保請回、有限制住居

台東地檢署日前指揮刑事局及台東、屏東警方，跨縣市破獲藏身在鹿野鄉民宿內的電信詐騙機房，專案小組長期蒐證後，19日動員霹靂小組攻堅，當場逮捕6男3女共9名嫌犯，並查扣大批電腦、手機及通訊設備。檢方認為該集團涉嫌加重詐欺、組織犯罪，且有逃亡、串證及再犯之虞，除郭姓主嫌已直接發監，另向台東地院聲請羈押8名犯嫌，不過法院審理後裁定全數限制住居，引發外界熱議。

女兒遭少年欺負… 媽撂人私刑怒嗆「割掉生殖器」判刑7月

台南有名母親不滿少年涉性侵女兒，前年8月間找上少年，揪眾將他帶往鐵皮屋毆打，還要求少年父母到場，要求少年跪下並持水管毆打，還恫嚇要將少年斷手斷腳、割掉生殖器，父母被迫簽下120萬借據才脫困，法官認她成年人故意對少年共同犯剝奪他人行動自由罪判刑7月。

空軍上兵到高雄支援...遇演習關站竟偷放9天「黑假」判刑2月

時任空軍保修指揮部王姓上兵補給兵去年到高雄空軍官校支援時，因體能鑑測中心遇演習暫時關站，王卻沒依長官指示歸建台中清泉崗基地，反而直接「放黑假」跑回家，扣掉例假日後無故離營達9日；法院以他無視軍令、損害部隊紀錄，依無故離去職役逾6日罪判他2月，可上訴。

嘴饞代價大！新竹男網購越南「香辣鳳爪」　沒飽口福還被判刑

新竹黃姓男子嘴饞，去年1月間在住處逛購物網站，並從中下訂越南製「香辣雞足香型」鳳爪商品6包（總重量7.2公斤），之後貨物以空運方式輸入台灣被海關發現，遭航警局函送法辦；新竹地院審理終結，黃男坦承犯行，加上輸入的產品幸經海關人員即時查獲，並未流入社會造成實質危害，因此換得緩刑。

獨／高雄衛生所護理師酒駕載友慘摔被判刑 市府核定降級改敘得不償失

高雄市那瑪夏區衛生所一名孫姓護理師，去年6月11日下午3時30分在民宿喝酒後，騎機車載田姓女友人，行經台29線不慎摔傷，警方測出孫酒測值達每公升0.53毫克，孫女被依公共危險罪判刑2月後，懲戒法院判決降一級改敘，業經市府核定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。