台東檢警破詐團！求押8人全未羈押 法院：不是無保請回、有限制住居

台東地檢署日前指揮刑事局及台東、屏東警方，跨縣市破獲藏身在鹿野鄉民宿內的電信詐騙機房，專案小組長期蒐證後，19日動員霹靂小組攻堅，當場逮捕6男3女共9名嫌犯，並查扣大批電腦、手機及通訊設備。檢方認為該集團涉嫌加重詐欺、組織犯罪，且有逃亡、串證及再犯之虞，除郭姓主嫌已直接發監，另向台東地院聲請羈押8名犯嫌，不過法院審理後裁定全數限制住居，引發外界熱議。

由於警方此次大動作跨縣市查緝，還出動霹靂小組攻堅，第一線辦案人員原本認為涉案情節重大，未料羈押聲請未獲准，引發基層警界震驚與討論，也有民眾質疑「辛苦抓人卻全部放回去」，擔心恐影響打詐成效。

對此，法院昨天發出聲明澄清，強調並非「無保請回」。法院指出，承辦法官審酌後認為，郭姓主嫌因另有有期徒刑3年案件待執行，已無羈押必要，因此直接發監執行；至於其餘被告，雖均坦承犯行、犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，但考量詐騙機房已遭檢警破獲，相關證物及聯絡工具也已遭查扣，難再藉此反覆從事詐騙行為。

法院表示，綜合比例原則與人權保障考量，加上被告均有固定住居所，因此裁定以限制住居作為羈押替代手段，配合後續檢警偵辦與傳訊，並非外界所稱「直接放人」。

法院也強調，社會各界對打擊詐騙犯罪的期待與關切，院方都充分理解，未來仍會秉持依法審理、慎重裁量原則，在公義與人權保障之間取得平衡。