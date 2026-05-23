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空軍上兵到高雄支援...遇演習關站竟偷放9天「黑假」判刑2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任空軍保修指揮部王姓上兵補給兵去年到高雄空軍官校支援時，因體能鑑測中心遇演習暫時關站，王卻沒依長官指示歸建台中清泉崗基地，反而直接「放黑假」跑回家，扣掉例假日後無故離營達9日；法院以他無視軍令、損害部隊紀錄，依無故離去職役逾6日罪判他2月，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，王男在台中清泉岡基地期間，因2025年3月24日至4月29日奉令到高雄岡山區空軍軍官學校支援鑑測中心體能鑑測任務，且支援期間是每周一至每周四，周五就要歸建清泉岡基地，直到周六、周日才休假。

期間空軍官校鑑測中心因演習任務，於4月2日至4月18日關站，其主測官在4月1日開會時，口頭告知支援人員應自行歸建回原單位服役，直到4月20日再回鑑測中心支援。

王男4月1日晚間離開空軍官校後，本應於4月2日歸建清泉岡，卻沒向基地長官回報暫時不需支援且沒有回營，並直接回家休假，一直到4月20日才回空軍官校支援，經扣除例假日，他無故離去職役9天，直到原單位發現才曝光。

台中地院審理時，王男坦承不諱，並與軍方人員證詞相符，並有王相關支援紀錄、人員名冊可佐證。

中院審酌，王身為志願役上兵補給兵，卻無正當理由沒按時歸建原單位，逕自在家休假長達9日，可認王無視軍事命令要求，導致部隊勤務紀律受損害，依陸海空軍刑法無故離去職役逾6日罪判他有期徒刑2月，得以科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

高雄 空軍 空軍官校

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