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女兒遭少年欺負… 媽撂人私刑怒嗆「割掉生殖器」判刑7月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名母親不滿少年涉性侵女兒，前年8月間找上少年，揪眾將他帶往鐵皮屋毆打，還要求少年父母到場，要求少年跪下並持水管毆打，還恫嚇要將少年斷手斷腳、割掉生殖器，父母被迫簽下120萬借據才脫困，法官認她成年人故意對少年共同犯剝奪他人行動自由罪判刑7月。

檢方起訴，該名母親因不滿少年之前涉嫌性侵女兒，夥同3名身分不詳男子，前年8月31日晚間找上少年。她一見到少年，即徒手毆打其頭部，並恫稱：「如果不跟我走，就要將你斷手斷腳」等語，致使少年心生畏懼，被帶往一處鐵皮屋內。

她詢問少年是否有性侵女兒，少年否認，隨即遭在場男子毆打頭部，逼迫他承認，再由另名男子在旁以手機拍攝，少年在此壓迫下坦承性侵，即遭男子掌摑臉部，要求他通知父母到場。

少年父母到場後，她向少年父母稱：「你不會教小孩我幫你教」，過程中要求少年跪下並持水管毆打，再以「如果不簽借據，就要將少年斷手斷腳、割掉生殖器」等語，恫嚇少年及其父母，要求對方簽立借據。3人迫於無奈，依其要求簽下120萬元借據，她才讓少年離去，剝奪其行動自由達3小時。

這名母親辯稱，她沒有強迫少年上車，是他自己同意跟他們走。全程只有她毆打少年，沒有人拿手機拍攝，她也沒有講那些恐嚇的話，更沒有留置少年的意思。她說，她是給對方選擇權，看是要報警還是簽借據賠償。

然而，少年及父母於警詢及偵訊時及證人於警詢時證述明確，並有醫院診斷證明書、借據影本及監視器錄影畫面佐證。

台南地院認為，這名母親也不否認有以強暴方式毆打少年、命令他跪下，並表示不同意對方一開始所提出賠償額10萬元。且依常理判斷，若非她有此等強暴行為及少年等人所指恐嚇言語，何以對方會違背己願簽立高達120萬元借據？且她辯稱不認識或未指示3男做事，也與監視器畫面及經驗法則判斷有違，認她辯詞不足採信。

台南地院認為，這名母親因故舊恩怨，即夥同身分不詳成年男子，共同以強暴手段強押少年，剝奪其行動自由，認她成年人故意對少年共同犯剝奪他人行動自由罪判刑7月。圖／本報資料照片
台南地院認為，這名母親因故舊恩怨，即夥同身分不詳成年男子，共同以強暴手段強押少年，剝奪其行動自由，認她成年人故意對少年共同犯剝奪他人行動自由罪判刑7月。圖／本報資料照片

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