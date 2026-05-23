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嘴饞代價大！新竹男網購越南「香辣鳳爪」　沒飽口福還被判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹黃姓男子嘴饞，去年1月間在住處逛購物網站，並從中下訂越南製「香辣雞足香型」鳳爪商品6包（總重量7.2公斤），之後貨物以空運方式輸入台灣被海關發現，遭航警局函送法辦；新竹地院審理終結，黃男坦承犯行，加上輸入的產品幸經海關人員即時查獲，並未流入社會造成實質危害，因此換得緩刑。

判決書指出，越南是禽流感和新城病的疫區，任何可能感染這兩種病的越南禽肉與蛋類製品，一律禁止帶入台灣。黃男去年1月間在新竹縣住處用手機上網至網路購物網站，向不知名賣家購買越南製「香辣雞足香型」鳳爪商品6包，去年1月16日委託不知情的物流公司向財政部關務署申報貨品，以空運自越南輸入未經檢疫而禁止輸入的越南製鳳爪，遭警方法辦。

法官認，黃男擅自輸入禁止輸入的檢疫物，已對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，考量其坦承犯行，且輸入數量不多，輸入即遭察覺，未產生實質性具體危害，加上本身無前科，審酌依動物傳染病防治條例非法輸入應施檢疫物罪判刑2月，緩刑2年，半年內向公庫支付2萬元，扣案鳳爪製品沒收。

黃姓男子從購物網站訂購越南製「香辣雞足香型」鳳爪商品6包，以空運方式輸入台灣，法官依動物傳染病防治條例非法輸入應施檢疫物罪判刑2月，緩刑2年，半年內向公庫支付2萬元，扣案雞爪製品予以沒收。圖／報系資料照
黃姓男子從購物網站訂購越南製「香辣雞足香型」鳳爪商品6包，以空運方式輸入台灣，法官依動物傳染病防治條例非法輸入應施檢疫物罪判刑2月，緩刑2年，半年內向公庫支付2萬元，扣案雞爪製品予以沒收。圖／報系資料照

越南 新竹 傳染病

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