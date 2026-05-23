獨／高雄衛生所護理師酒駕載友慘摔被判刑 市府核定降級改敘得不償失

高雄市那瑪夏區衛生所一名孫姓護理師，去年6月11日下午3時30分在民宿喝酒後，騎機車載田姓女友人，行經台29線不慎摔傷，警方測出孫酒測值達每公升0.53毫克，孫女被依公共危險罪判刑2月後，懲戒法院判決降一級改敘，業經市府核定。

根據公務員懲戒法第15條規定，孫姓護理師被降級改敘，雖職稱與工作資格都不變，但除了每個月的本薪變少之外，自改敘之日起算2年內，不得晉敘、不得陞任、也不得遷調主管職務，酒駕行為得不償失。

懲戒法院懲戒法庭判決指出，孫姓護理師從2019年6月28日起擔任那瑪夏區衛生所護理師，去年6月11日下午3時30分許，在那瑪夏區的民宿飲用啤酒後，於當天傍晚5時30分酒後騎機車載田姓女友人上路。

孫女騎車16分鐘後，因不勝酒力，行經台29線3.6公里前自摔，孫女和田女連人帶車摔傷，幸2人傷勢不嚴重。警方據報到場後，對孫女實施酒測，測得酒精濃度呼氣值為每公升0.53毫克，警詢後依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

檢方聲請簡易判決，橋頭地院判處孫女有期徒刑2月，併科罰金1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1日確定在案。

由於孫女是具公務員資格的護理師，高市府認其嚴重影響服務機關與市府團隊形象，有懲戒之必要，將孫女移送懲戒法院審理。

懲戒法庭法官審酌孫女酒駕行為嚴重損害公務員形象及機關信譽，但念其有悔悟態度，判處降壹級改敘；此案經市府核定在案。

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