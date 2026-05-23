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少年塗銷前科 司院：擬需法院核准

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

楊姓國中生在學校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女各判刑十二年徒刑、十一年徒刑定讞，被害家屬楊爸爸認為過輕，要求修正少年事件處理法司法院院會昨通過少事法修正草案，包括重大刑案被害人得訴訟參與，重大刑案少年犯假釋門檻由三分之一提高為二分之一。

另外，草案新增觸犯刑罰被宣告有期徒刑、拘役或罰金的少年，需向法院聲請並裁定准許後，罪刑才視為未曾受宣告，也就是「塗銷前科」。

楊爸爸今年三月與民間團體「孩想陪你長大」聯盟在立法院發聲，強烈要求修正少事法，建立前科分級塗銷，重罪者禁止塗銷或改採動態註記，並主張假釋分級制度，重大暴力犯罪者不得假釋等。

司法院指出，修法重點有建立少年刑事案件被害人訴訟參與制度，現行少事法規定少年刑事案件不適用被害人訴訟參與，修正條文增訂但書，犯致人於死或重傷的案件，被害人可訴訟參與，但不得交互詰問。

現行少事法未依照案件嚴重性來區分假釋標準，少年犯若被判無期徒刑，執行逾七年後可以假釋，有期徒刑則是執行超過三分之一即可假釋；修正條文改為故意犯罪致人死亡，或被判刑十年以上者，執行逾二分之一才得假釋。

假釋 司法院 少年事件處理法 少年犯罪

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