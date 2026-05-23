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兒少權法修法 師憂動輒挨告

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

民眾要求<a href='/search/tagging/2/衛福部' rel='衛福部' data-rel='/2/114282' class='tag'><strong>衛福部</strong></a>提出<a href='/search/tagging/2/兒少權法' rel='兒少權法' data-rel='/2/228183' class='tag'><strong>兒少權法</strong></a>完整修法草案，現行制度已明顯落後於現場需求。記者廖靜清／攝影
民眾要求衛福部提出兒少權法完整修法草案，現行制度已明顯落後於現場需求。記者廖靜清／攝影

衛生福利部公布「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，明定禁止身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待等四種樣態，基層教師指出，條文名詞籠統、定義寬鬆，恐害教師在教學現場動輒得咎，遭家長任意指控精神暴力，「本次修法恐再釀教師出走潮。

衛福部社會及家庭署昨舉行兒少權法修正草案公聽會，新北市教師會理事長林松宏表示，教師是兒少不當對待案件通報人員之一，新法針對共同守護兒少權益的教師，以懲處、管理角度看待，但在教學現場的輔導管教措施，絕非以傷害為前提，不應該採取咎責的思維。

台灣教師聯盟理事長潘威說，草案定義模糊，恐害教育現場陷入寒蟬效應，「教師制止衝突、維護秩序，是否該因主觀感受不同，就被認定不當對待？」

林松宏說，教師管教違反秩序、侵害其他同學的學生，目的是要保護孩子，在家長質疑、咎責時，教師卻未被保護，罰站可能被指為體罰，管秩序恐被當成精神暴力，研判未來教學現場恐出現「防禦性教學」，遇需要管教情況，全數轉由學校輔導室處理，導致師生連結全失，恐引發教師出走潮。

社家署署長周道君指出，不當對待樣態相關條文架構，是引用自聯合國兒童權利公約（CRC），站在衛福部角度，絕對支持教師對學生管教是基於教學及保護，但若訂定單一條的條文，卻將教師排除在外，恐會有爭議，後續將與教育部進一步討論，研擬更符合教學現場需求的運作方式。

衛福部 兒少權法 教師

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