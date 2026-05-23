涉餓死女兒拒國民參審 遭駁回

詹姓婦人（右）涉長期囚禁廿一歲小女兒，小女兒體重僅卅公斤，活活餓死，檢方依家暴凌虐致死起訴，現由台中地院國民法庭審理。本報資料照片

台中大甲詹姓婦人長期拘禁廿一歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹，害她活活餓死，體重僅卅公斤。詹婦被依凌虐致死罪起訴，由台中地院國民法庭審理，她以中院裁定揭露過多內容導致媒體報導，讓潛在國民法官難中立，主張不行國民參審；中院以本案「國民高度關注」，認有國民參審必要，駁回聲請。

檢方起訴指出，詹婦（五十一歲）認小女兒居家、清潔生活習慣未達她要求，二○二三年一月強行替她辦高中休學，以電線綑綁房門門把，將小女兒拘禁於房間、浴室，每天只給少量菜粥果腹；小女兒長期營養不足，日漸消瘦、體力枯竭，終因長期饑餓死亡，直到去年九月廿五日詹夫報案才曝光。

詹婦涉凌虐致死遭收押，依法將由中院國民法庭審理，目前尚未選任國民法官。中院先前駁回詹婦聲請停押的裁定理由，揭露她多項離譜行徑，包括女兒國小時被她用簽字筆在額頭上寫「小偷」，女兒餓到在學校吃廚餘，裁定書痛批詹婦冷漠、毫無悲憫之心，棄女兒不顧「靜待其邁向死亡」。

詹婦和律師再聲請不行國民參審程序，主張裁定書大量且詳細引用偵查內容，還有諸多高度情緒衝擊的具體描述，例如「使被害人只能如原始人類或動物般以手拿取食物進食，毫無尊嚴可言。」她認為裁定措辭充滿負面評價，流入社會大眾視野，必然引發強烈的義憤反應，難預期潛在國民法官能中立。

裁定公告後，新聞大篇幅報導，詹婦主張潛在國民法官極易形成「連法官都這樣認定，必然有罪」預斷，不應行國民參審。

中院認為現今網路資訊快速，若非離群索居，各種新聞唾手可得，且故意犯罪致死案件屬於「國民高度關心的社會議題」，新聞媒體滿足人民知的權利，達成公共監督、維持民主多元，本應提供具有新聞價值的多元資訊。

中院指出，若僅因國民接觸不同觀點的新聞，就認為國民法官會有偏見，汙染心證，話說得太早，況且「職業法官同為國民」也會看新聞，如以國民法官接觸新聞而認難期待公正審判，是否意味看過新聞都不適合進入司法審判？

此外，凌虐致死案除國人關注，量刑標準也備受矚目，將國民法官的多元視野納入審判，可讓審判更透明，同時也檢視政府對家暴防治、被害人保護政策。