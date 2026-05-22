割頸案促修少事法 重大刑案假釋門檻提高為1/2 塗銷前科要法院同意

楊姓國中生在學校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女各判刑12年徒刑、11年徒刑定讞，被害家屬楊爸爸認為過輕，要求修正少年事件處理法。司法院院會今通過少事法修正草案，包括重大刑案被害人得訴訟參與，並提高重大刑案少年犯假釋門檻，由原先3分之1提高為2分之1。

楊爸爸今年3月與民間團體「孩想陪你長大」聯盟在立法院發聲，強烈要求修正少事法，建立前科分級塗銷，重罪者禁止塗銷或改採動態註記，並主張假釋分級制度，重大暴力犯罪者不得假釋等。

司法院指出，為回應社會對公共安全、保障少年事件被害人權益，提出少事法部分條文修正草案。修法重點其一是建立少年刑事案件被害人訴訟參與制度，現行少事法規定少年刑事案件不適用被害人訴訟參與規定，修正條文則增訂但書，犯致人於死或重傷的案件，被害人可以訴訟參與。

修正條文指出，法院准許參與訴訟的被害人可以到庭陳述意見、對於證據調查及科刑範圍表示意見等，但不得進行交互詰問，法院也應避免少年與訴訟參與人直接對質、保護少年隱私、確保程序不過度對立。

司法院表示，修法重點二為調整少年假釋制度，建立分級門檻。現行少事法規定未依照案件嚴重性，區分假釋標準，少年犯若被判無期徒刑，執行逾7年後可以假釋，有期徒刑則是執行超過3分之1即可假釋；修正條文改為故意犯罪致人死亡，或被判刑10年以上者，須執行逾2分之1才得假釋。

司法院指出，另外，少事法重大改革是建立少年塗銷前案紀錄必須經法院同意的機制，也就是新增觸犯刑罰被宣告有期徒刑、拘役或罰金的少年，需向法院聲請並裁定准許後，罪刑才視為未曾受宣告。