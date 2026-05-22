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司法院院會通過修法草案 提升書記官與法警職等

中央社／ 台北22日電

為有效解決書記官人力短缺、調高法警長、副法警長待遇以落實留才，並全面強化院檢安全與秩序維護，司法院院會今天通過法院組織法等修正草案，盼透過結構性改革，確保偵審業務順暢運作。

司法院今天召開第220次院會，通過「法院組織法」、「行政法院組織法」、「智慧財產及商業法院組織法」、「少年及家事法院組織法」及「懲戒法院組織法」等部分條文修正草案。

司法院指出，書記官為支援偵審工作的核心人力，近年因案件質、量及類型持續增加，工作負荷極為沉重，但現制書記官法定職等過低且升遷受限，導致資深書記官大量流失，部分法院甚至面臨書記官空缺無人願任的窘境。

司法院表示，為增加久任誘因並反映其專業，本次修法全面調高三等書記官的職務列等至「薦任第六職等」，並調高一等與二等書記官的員額比例，以暢通內部陞遷管道，強化人事安定。

另外，法警肩負人犯戒護、防範脫逃及維護在院檢人員人身安全等高風險職責。近年來，司法案件量大幅增加，伴隨機關內暴力、滋擾事件頻傳，法警職務更為繁重艱鉅。

司法院指出，修正草案全面提高法警長及副法警長的職務列等，並增訂得視業務需要「分小隊辦事」及配置小隊長的規定，以健全各類突發應變事件的任務編組，實質強化一線執法與維安能力，並藉此深化分層負責，全面提升整體勤務品質。

此次修法也明確賦予第一線法警執法法源，使其在執行職務必要時，得採取管束、檢查及使用警械等適當強制作為。

司法院表示，現行法規對於違反法庭秩序、經制止不聽者，直接科處刑罰，實務運用上常趨於保守。本次參考德國與日本立法例關於科處罰鍰的處置方式，未來對於妨害法庭秩序者，法院得逕處以新台幣3萬元以下罰鍰，以收即時遏阻之效；若受處分確定後1年內再犯，即加重科處6月以下有期徒刑、拘役或5萬元以下罰金。

司法院強調，本次修法是務實面對、解決院檢輔助人員長期以來「職責繁重而待遇結構有待優化」的制度性問題，藉由明定法警執法權限，有助於徹底化解過往因欠缺明確法源依據、進而衍生的執法效能不彰問題。司法院期盼本案能儘速完成立法程序，健全一線同仁的合理待遇與執法尊嚴，進而為國人建構更安全且優質的司法環境。

司法院 書記官 人力

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