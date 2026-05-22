台南光電弊案今開庭 陳凱凌泣訴「他的話不被相信也沒人想聽」

台南光電弊案今下午開庭，同案被告力暘總裁古盛煇等人傳台南市府經發局前局長陳凱凌作證，陳凱凌指其審認標準是對所有業者，這不是專為力暘解套；他情緒激動泣訴，當時他根本不想活下去，「因為他所說的話不會被相信，也沒人要聽」。經審判長安撫，他以面紙拭淚才再繼續。

陳凱凌說，當時行政院副院長沈榮津為此開罵，質疑市府對業者刁難嗎？案件審查1年多，還審不完，「你是局長是怎麼當的」。他說，他和同仁壓力都很大。他甚至在檢方偵訊時形容其處境，自嘲他和能源署前組長林文信是「小咖」。

面對力暘總裁古盛煇、總經理徐碩廷及經發局邱姓女專員律師詢問，局長透過邱女與力暘對口LINE對話「想請你們副總來一趟，談你們的案件」，是要談切結書格式內容嗎？陳說，應該是。律師接著詢問，當時到場開會的是誰？你知道力暘當時沒有「副總」，陳回答，確實不知道，因時間久遠，記得是官式討論。

律師詢及當時該局收件無日期及文號，陳表示，2020年1月間接經發局局長一職，適值疫情期間，同年7、8月間，有議員詢問案件申請進度，但他在公文系統上怎麼都查不到，有點怪，問了時任郭科長才知道。

他說，經總體清查，才發現包括力暘等3公司光電申請案計約200多件，隔年3、4月採聯審方式，但因未進入管考系統，只能同仁確認何時收件，究竟是適用農變條例修正前或修正法條。面對郭科長人事異動，他也說，經向市長報告後，這是市長人事裁量權，而由市長做人事裁決。

面對前承辦人員偵訊時供稱，指責他手上積壓案件，關心「五天」案件，甚至讓「五天」案件插隊排入聯審，陳凱凌強調，他以嚴肅態度面對此事，符合規範趕快送聯審，對所有積案都一樣，即便一次10次，20場次也沒辦法解決。

他說，同公司案件案排同一個時段審查，也減少換場時間，以免浪費時間，同時，安排聯審也是最公平及公開方式，如有疑義在會中提出，或向中央平台確認。他說，所有業者都碰到類似問題，審認標準是對所有業者，這不是專為力暘解套 。

台南地院今下午開庭審理光電弊案，同案被告陳凱凌情緒激動泣訴，當時他根本不想活下去，「因為他所說的話不會被相信，也沒人要聽」。

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