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澎湖年底選戰防「幽靈人口」 檢警戶政聯手清查虛設戶籍

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

距年底選舉剩半年，澎湖屬小選區選舉，部分選區勝負差距往往僅數十票，「幽靈人口」問題為查察重點。澎湖地檢署指出，若有人透過虛偽遷移戶籍影響投票結果，恐破壞選舉公平性，已責成警、調、戶政等單位提前清查競選熱區可疑戶籍異動，強化查緝能量，防堵不法介入選舉。

澎湖地檢署昨召開「115年地方公職人員選舉防制虛設戶籍人口會議」，警調、戶政等單位共同研擬查緝策略，強化選舉查察量能。

會議由澎湖地檢檢察長吳怡明主持，澎湖縣警局、刑大、馬公、白沙、望安分局，以及調查局澎湖縣調查站、縣府民政處等單位均派員與會，針對戶籍異常遷徙、競選熱區清查及查察作為交換意見。

吳怡明指出，澎湖五合一選舉屬典型小選區選舉，若有虛設戶籍人口介入投票，恐直接左右選舉結果，已將防制與查緝虛設戶籍列為查賄重點工作，要求各查緝團隊提高警覺，加強地雷布建與情資蒐報。

會中，警方也針對轄內選情與戶籍訪查進度進行分析說明，澎湖縣警局已分階段調取戶籍資料，篩選可疑遷徙人口，針對競選熱區進行交叉比對與清查；民政處則同步協助五鄉一市戶政事務所，加速清查戶籍異動情形，提供相關資料供警方分析。

吳怡明表示，警方與戶政單位提前部署，選舉查察團隊須確保澎湖民眾在不受外力干擾下，自由行使投票權，維護選舉公平與公正。，他也提醒，若為影響選舉結果而虛偽遷移戶籍，最重可處5年以下有期徒刑，檢方查獲後一定依法嚴辦、絕不寬貸。

澎湖地檢署也呼籲，民眾勇於檢舉賄選與選舉不法，檢舉專線為0800-024-099轉4，檢方將嚴格保密檢舉人身分。依規定，檢舉縣長候選人賄選最高可獲500萬元獎金，檢舉境外勢力介入選舉最高更可獲2000萬元獎金。

澎湖地檢署昨召開「115年地方公職人員選舉防制虛設戶籍人口會議」，警調、戶政等單位共同研擬查緝策略，強化選舉查察量能。圖／澎湖地檢署提供
澎湖地檢署昨召開「115年地方公職人員選舉防制虛設戶籍人口會議」，警調、戶政等單位共同研擬查緝策略，強化選舉查察量能。圖／澎湖地檢署提供

澎湖地檢署昨召開「115年地方公職人員選舉防制虛設戶籍人口會議」，警調、戶政等單位共同研擬查緝策略，強化選舉查察量能。圖／澎湖地檢署提供
澎湖地檢署昨召開「115年地方公職人員選舉防制虛設戶籍人口會議」，警調、戶政等單位共同研擬查緝策略，強化選舉查察量能。圖／澎湖地檢署提供

澎湖 戶籍 馬公

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