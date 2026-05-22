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永春高中生砸學務處雞蛋遭校方提告 教育局說話了
台北市永春高中發生學生向學務處砸雞蛋案，傳校方向學生提告。教育局表示，後續會持續督導學校維持陳情、申訴及親師溝通管道暢通，同時兼顧學生權益及校園安全秩序。
教育局表示，面對校園性別事件、校園霸凌事件及校園安全事件的處理，態度始終秉持零容忍原則，並持續督導學校依法、依程序妥處相關案件，兼顧學生權益保障及校園安全維護。
教育局也說，針對學生發文內容所提相關性別事件及校園安全事件部分，學校表示均已依相關法規辦理通報、受理及後續程序，教育局也持續督導學校依法處理，並密切追蹤相關案件辦理情形。
教育局說，後續會持續督導學校維持陳情、申訴及親師溝通管道暢通，並透過輔導協處、親師生溝通及校內支持機制，引導學生以正向、理性方式表達意見與訴求，兼顧學生權益及校園安全秩序。
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