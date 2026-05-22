派出所前用大聲公喊「警察通通出來罰站！」台中男挨罰3000元

台中黃姓男子疑對警方不滿，5月1日竟拿著大聲公擴音器，直接跑到台中第五分局松安派出所前，大喊「警察通通給我出來罰站」被依社會秩序維護法送辦；台中地院認為，黃滋擾、對公務員施加不當言論，但尚未達強暴脅迫或侮辱程度，裁處他罰鍰3000元，可抗告。

台中第五分局移送指出，黃男今年5月1日中午12點多，到松安派出所前方，拿著大聲公擴音器，對著松安所高喊「警察通通給我出來罰站。」依社會秩序維護法將他函送裁處。

台中地院查，黃男坦承其行為，並有警方密錄器、職務報告等可佐。

中院指出，社會秩序維護法第85條規定，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰；同法第68條，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

中院認為，黃男行為已滋擾松安派出所，並對在松安派出所依法執行職務的公務員施加不當之言詞，其違序行為足以認定。

中院說，黃同時違反2行為，從重依公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，處罰鍰3000元。