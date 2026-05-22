前刑事戰將涉貪躺病床開庭 否認洩密最美董座「她是她、我是我」

台中地院密集審理九州博弈案，檢方指控總裁陳政谷涉洗錢438億元，旗下幹部有外號最美女董座徐培菁行賄、時任台中市刑大大隊長林明佐（現改名林康承）貪汙；林因脊髓腫瘤住院中，中院今採視訊開庭，林否認洩偵查進度給徐，表示就算當時2人交往，但「她是她、我是我」不會干預彼此。

台中地院今上午開庭，林明佐目前仍在義大醫院治療，院方採視訊訊問，透過視訊鏡頭可看到林戴口罩、躺在病床上，看著銀幕回答。審判長王振佑人別訊問後，再問他身邊目前有誰，林表示還有屏東分局偵查隊小隊長、偵查佐。

陳政谷辯護律師李斌主詰問問及，林擔任台中刑大大隊長任內，有無將支援岡谷案搜索、偵查內容，以及壹壹柒柒公司負責人曾贊元在韓國落網一事告訴陳政谷？林均回答「沒有」。李再問，何林2023年11月25日、12月23日赴陳的招待所聚餐？林說是當時女友徐培菁邀約。

徐培菁辯護律師吳佳蓉也問，有無將調查岡谷公司的I2組織圖給徐？林明佐說，和徐交往時不會講公事，也沒傳該圖給她，徐有匯20萬元給他是2人共同買股票投資，調去刑事局擔任警政監時，徐有幫他在台北市租屋，因2人正在交往，徐不希望他回其台北的家。

公訴檢察官謝宜修反詰問問到，2023年5月24日檢警搜索岡谷公司前夕他人在哪、下屬如何回報？林說當下在徐女台中住處，他正在洗澡、徐在客廳，他接到科偵隊長電話表示主辦的高雄警方請求支援人力，他請副大隊長協助盤點、叫支援。

林表示，支援案件他不會介入太多，比較印象深刻是本案查獲現金量大，有指示同仁再次確認、調證並檢視證物。

謝再提示林、徐間手機對話，林明佐暱稱「喵喵」並曾向徐稱「你是有功人士」、「要看檢方訊問結果，今天不會有下一步」等語，是否在談論岡谷案？徐女為何要問案件進度？林否認，表示細節想不起來，自己只是在應付、呼嚨徐女，並稱2人雖交往，但他排斥去講個案，因這是他工作。

謝詢問，徐女手機中查扣岡谷案I2組織圖，徐也證稱有和他討論，林表示他不知道，該圖經下屬報告，他了解完就碎掉了沒傳給徐女；謝質疑，你身為大隊長，徐突然問案件進度難道不覺得奇怪？林稱，和徐就算是男女朋友，也不會干涉彼此，況且根本徐女得到該圖來源。

謝繼續問，林曾向時任刑事局國際刑警科科長李泱輯打探曾贊元在韓國落網一事為何？林表示「這是為民服務案件」，因徐女的朋友想了解。

另就陳政谷曾贈送價值200多萬元洋酒，林表示沒有收到，他有請徐女退還給陳，自己當時脊椎已有腫瘤根本不會喝酒。