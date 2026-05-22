台中KTV槍殺案不想讓國民法官審理 死者妻淚訴：孩子以為爸爸病逝
台中梧棲區KTV去年9月傳出槍殺命案，吳姓男子酒後衝突暴怒一槍擊斃曾姓男子。台中地院今開庭，包括吳、曾的妻子均不希望由國民法官審理，曾妻淚訴「孩子以為爸爸病逝，至今不知被槍殺」，但曾的母親、弟弟則走國民參審，因被害家屬意見相左，審判長苦思表示評議後將再裁定。
檢方起訴指出，吳男（24歲）2025年9月25日凌晨12點多到梧棲KTV消費，其李姓女友人酒後口角，吳致電叫蔡姓友人攜帶槍枝、子彈到場。
當天凌晨4點多，KTV內曾姓男子與異姓卓姓弟弟消費完各帶著女陪侍要離開，在大門時和吳男互看不順眼，雙方叫囂、互罵；吳手持槍叫喚王姓友人說「你把東西給我」，王從口袋掏出彈匣交付，吳再裝上彈匣，直接朝曾男胸口擊發。
曾本能舉左手阻擋，子彈擦過他食指後射入胸口，釀心臟、左肺貫穿大量出血，當場死亡。檢方依殺人、槍砲等罪嫌起訴吳，依幫助殺人罪嫌起訴王。
台中地院今開準備程序，審判長高增泓詢問吳男、高男是否認罪，2人均表示「我承認」。由於包括死者曾男的妻子，及被告吳男、高男等人，均表示希望不行國民參審，改由一般程序審理。
公訴檢察官殷節主張，請法院審酌本案受矚目、槍擊致死證據，以及對被害人未成年孩子身心靈影響，並請參酌兒童及少年福利與權益保障法中，兒童最佳利益為優先等，是否需要行國民參審；檢察官陳立偉也說，本案尚有槍砲罪，請考量是否造成國民法官負擔。
吳男、高男的辯護律師說，請考量避免司法資源浪費、國民法官負擔等，改用通常程序審理。
但曾男母親、弟弟的告訴代理人主張，曾母、曾弟都希望行國民參審，且本案在新聞上已經有部分曝光。
曾男的妻子則說，她想要走一般程序，因為小孩目前才國小4年級，不希望案件被無限擴大，孩子至今仍認為父親是因病過世，只知道「爸爸生病走了」，不希望其幼小心靈受創；曾妻的告訴代理人也說，其孩子一直以為父親是心肌梗塞過世，仍不知是被槍殺致死。
高增泓苦思後詢問，為何曾男家屬意見相左，他也解釋若本件行國民參審進度會很快，且小學4年級應可以上網、看報紙，若家屬意見一致他們會尊重，畢竟本案是矚目案件，是否行國民參審合議庭評議後會再裁定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。