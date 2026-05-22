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台中KTV槍殺案不想讓國民法官審理 死者妻淚訴：孩子以為爸爸病逝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中梧棲區KTV去年9月傳出槍殺命案，吳姓男子酒後衝突暴怒一槍擊斃曾姓男子。台中地院今開庭，包括吳、曾的妻子均不希望由國民法官審理，曾妻淚訴「孩子以為爸爸病逝，至今不知被槍殺」，但曾的母親、弟弟則走國民參審，因被害家屬意見相左，審判長苦思表示評議後將再裁定。

檢方起訴指出，吳男（24歲）2025年9月25日凌晨12點多到梧棲KTV消費，其李姓女友人酒後口角，吳致電叫蔡姓友人攜帶槍枝、子彈到場。

當天凌晨4點多，KTV內曾姓男子與異姓卓姓弟弟消費完各帶著女陪侍要離開，在大門時和吳男互看不順眼，雙方叫囂、互罵；吳手持槍叫喚王姓友人說「你把東西給我」，王從口袋掏出彈匣交付，吳再裝上彈匣，直接朝曾男胸口擊發。

曾本能舉左手阻擋，子彈擦過他食指後射入胸口，釀心臟、左肺貫穿大量出血，當場死亡。檢方依殺人、槍砲等罪嫌起訴吳，依幫助殺人罪嫌起訴王。

台中地院今開準備程序，審判長高增泓詢問吳男、高男是否認罪，2人均表示「我承認」。由於包括死者曾男的妻子，及被告吳男、高男等人，均表示希望不行國民參審，改由一般程序審理。

公訴檢察官殷節主張，請法院審酌本案受矚目、槍擊致死證據，以及對被害人未成年孩子身心靈影響，並請參酌兒童及少年福利與權益保障法中，兒童最佳利益為優先等，是否需要行國民參審；檢察官陳立偉也說，本案尚有槍砲罪，請考量是否造成國民法官負擔。

吳男、高男的辯護律師說，請考量避免司法資源浪費、國民法官負擔等，改用通常程序審理。

但曾男母親、弟弟的告訴代理人主張，曾母、曾弟都希望行國民參審，且本案在新聞上已經有部分曝光。

曾男的妻子則說，她想要走一般程序，因為小孩目前才國小4年級，不希望案件被無限擴大，孩子至今仍認為父親是因病過世，只知道「爸爸生病走了」，不希望其幼小心靈受創；曾妻的告訴代理人也說，其孩子一直以為父親是心肌梗塞過世，仍不知是被槍殺致死。

高增泓苦思後詢問，為何曾男家屬意見相左，他也解釋若本件行國民參審進度會很快，且小學4年級應可以上網、看報紙，若家屬意見一致他們會尊重，畢竟本案是矚目案件，是否行國民參審合議庭評議後會再裁定。

台中梧棲區KTV去年9月傳出槍殺命案，吳姓男子持槍射殺曾姓男子。圖／報系資料照
台中梧棲區KTV去年9月傳出槍殺命案，吳姓男子持槍射殺曾姓男子。圖／報系資料照

國民法官 梧棲 槍擊

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