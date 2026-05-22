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爭取國民黨提名選峨眉鄉長 鄉代會主席溫修汝涉貪遭羈押禁見

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

年底選舉，新竹縣峨眉鄉鄉民代表會主席溫修汝上周完成登記爭取國民黨提名參選峨眉鄉長，卻傳出涉貪，温修汝為鄉代會龍頭，為政治世家第二代，此事令地方議論紛紛。新竹地檢署今天指出，溫修汝涉嫌利用不實收據詐領議事運作費及補助款，檢方當庭逮捕後向法院聲請羈押，新竹地方法院今天上午開庭後裁定收押禁見。

檢方指出，溫修汝等人涉嫌利用不實收據詐領鄉民代表議事運作費，另也民間團體負責人身分，向峨眉鄉公所及新竹縣政府申請補助並涉不實核銷，涉嫌違反貪汙治罪條例等罪。

檢方複訊後認為，溫修汝涉嫌利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實、詐欺取財及行使業務登載不實等罪嫌重大，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，並有串證之虞，檢察官昨晚當庭命其逮捕，並向法院聲請羈押。

此外，涉案被告吳姓、王姓及李姓3人，分別以3萬至5萬交保，其餘被告訊後請回。新竹地檢署表示，將持續深入釐清案情，查明事實真相，杜絕不法貪汙行為。

峨眉鄉民代表會主席溫修汝。圖／擷取自峨眉鄉民代表會官網
峨眉鄉民代表會主席溫修汝。圖／擷取自峨眉鄉民代表會官網

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