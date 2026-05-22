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高雄出現甩屎愛媽 鄰居家鐵門沾貓糞怒提告

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名莊姓女子因不滿鄰居反映流浪貓排泄物問題，竟在深夜手持鐵夾夾取衛生紙，反覆沾取地上的流浪貓糞便，猛力朝鄰居家的鐵捲門「瘋狂連甩」，導致貓糞便當場黏附在鐵門上，遭檢察官依刑法強暴公然侮辱罪提起公訴，然而法官認為無法證實是針對特定個人的名譽恣意攻擊，莊女無罪。

判決書指出，莊姓女子長期因當地的流浪貓便溺、環境惡臭等問題與鄰居間存有嫌隙，去年3月某天深夜，莊女手持長鐵夾出現在巷弄內，先用鐵夾夾起地上的衛生紙擦拭地面，確認衛生紙牢牢沾裹上濕漉漉的流浪貓排泄物後，隨即「反手一甩」，直接將屎便衛生紙甩向鄰居家的鐵捲門，當場黏在門上。

莊女見狀，還走上前用鐵夾把黏在鐵門上的屎團衛生紙「夾下來」，再次瘋狂揉擦地面沾取貓屎，然後二度、三度反覆反手甩向鐵門，隔天清晨鄰居起床開門，驚見自家鐵門沾滿噁心糞便，氣得調閱監視器並報警提告。

莊女被告上法院後否認犯行，堅稱「我不認識告訴人，我當時只是在附近找貓。因為我膝蓋骨斷掉蹲不下去，加上我視力很差，根本看不清楚地上的衛生紙裡面包什麼，我絕對沒有夾貓屎丟他們家，我沒有侮辱他」。

然而莊女先前在警詢時卻供稱「衛生紙旁邊濕濕的，我知道附近有野貓，我有用衛生紙沾地上的東西甩到對方門上」加上監視器錄下一清二楚的「反覆沾屎、甩門、夾下來再沾、再甩」等連續動作，法官認定莊女辯詞全係推諉，她確實有故意將貓屎甩向鄰居鐵門的惡劣行徑。

不過鄰居出庭時卻坦承不覺得莊女是要毀壞他的名譽，莊女是對著「鐵捲門」甩屎，無法舉證莊女究竟對鄰居個人的身體實施了何種不法手段，因此高雄地院法官認定，莊女甩貓屎的行為確實會讓人感到難堪、困擾與髒汙，但司法不應過度介入個人修養或言行品味之私德領域，既然無法無誤地證明莊女構成「強暴公然侮辱罪」，依法只能諭知莊女無罪。

高雄地方法院。圖／本報資料照
高雄地方法院。圖／本報資料照

鄰居 高雄

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