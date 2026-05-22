冤案30年…蘇耀輝涉殺人未遂再審改判無罪 高檢署提上訴

男子蘇耀輝被控於1997年持開山刀砍殺詹姓夫婦判刑8年定讞，台灣高等法院再審後認定，測謊流程有瑕疵、判讀圖譜錯誤，今年4月29日改判無罪。台灣高等檢察署日前已上訴。

高檢署表示，蘇案的指認程序、大法官釋字第384號解釋、測謊鑑定及相關事實的認定、經驗法則與論理法則的推演適用等重要事項，均有疏誤之處而有違背法令之虞，原判決違背法令，依法提起上訴。

蘇耀輝被控不滿詹姓夫婦檢舉社區違建，戴全罩式安全帽，夥同姓名不詳的成年男子，闖進夫婦住處在樓梯處等候砍殺，夫婦送醫撿回性命，也指控蘇就是歹徒之一，遭依殺人未遂罪嫌起訴；一、二審及更一審均判9年徒刑，更二審改判8年，最高法院2005年駁回上訴定讞。

蘇逃亡未到案執行，聲請再審。高院再審認為，測謊違反正當程序，沒有安全帽、血衣、指紋等生物跡證直接證據，僅用指認、測謊無法認定詹犯案，改判無罪。

蘇耀輝4月29日聆判後表示，案件從1997年到現在剛好30年，人生有多少30年可活？他被冤枉，最高法院駁回上訴時，「我選擇司法不服從，不進去關」，逃亡期間到處申冤無法工作，只能靠妻子維持家計，妻子如今快70歲仍在工作，他最心痛的是逃亡期間，唯一的兒子在國中畢業當天烤肉溺斃，無法送兒子最後一程。