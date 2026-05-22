空軍攔截管制官被共諜收買！收賄22萬洩雄三飛彈情資 判關7年定讞

空軍戰術管制聯隊戰術管制中心攔截管制官許展誠被「共諜」退役飛官史濬程吸收，收賄22萬元並蒐集提供雄三飛彈情資、因應戰機擾台的具體作為，一審依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判許7年4月徒刑，二審改判為7年，最高法院駁回上訴而定讞。

史濬程不法獲利210萬元，他犯違反國安法既遂部分已判刑2年2月確定；犯國安法未遂部分，台中高分中更一審改以貪汙罪從重論處，判刑1年6月，褫奪公權2年。

檢方調查，史濬程2008年從空軍439聯隊少校飛行官退役後，2019年認識大陸人士「老張」，經老張引介認識大陸情治人員「子文」，對方以可賺錢為餌，誘使史收集我國軍事相關資料，約定史交付軍事資料後，可提領人民幣2萬元至5萬元不等報酬。

史貪圖不法報酬，罔顧國家安全或利益，2019年起佯稱因與美國軍方有交流，要求許展誠利用職務之便，提供軍事資料，承諾會視資料價值給予金錢對價。

許為賺取報酬而答應，雙方以LINE聯繫，還用「遊戲」、「造型」、「電競比賽」或「造型有儲值」、「競賽額外獎金」等，作為軍事相關資料或報酬的暗語，2019間起至2024年間，許陸續交付國軍演訓情資、IDF戰機改裝後的雄風三型反艦飛彈戰場運用等軍事機密。

史陸續交付許3萬元至5萬元不等，許前後共收取22萬6000元；史則將存有許公務上應秘密文書檔案的隨身碟，攜至大陸交予「子文」，獲得210萬元。