陰莖增大手術致病人死亡偵辦中 醫美院長丁斌煌涉反個資法先被訴

安和美醫美外科診所院長丁斌煌被控替簡男施作陰莖增大手術，將簡男全身麻醉，術後留診休息時死亡，檢方依過失致死罪偵辦中。丁涉在診所官網佯稱知名醫美醫師劉致明是副院長，遭依違反個人資料保護法起訴。

劉姓醫師指控，丁斌煌在2025年9月前，未經他同意、授權就蒐集他的學經歷、醫師證書證號、整形外科專科醫師證書字號等個資，非法刊登在安和美診所官網，佯稱他是副院長，甚至杜撰施作陰莖增大手術，陰道整形手術等不實事項，提告誹謗等罪嫌。

檢方認定，丁斌煌涉加重誹謗，個資法非法利用個人資料罪，從重依個資法起訴。另，丁斌煌還被指控偽造文書遭訴。

起訴指出，丁因債務問題遭債權人對丁聲請強制執行，台北地院民事執行處2023年12月到安和美診所履勘時，丁涉嫌佯稱與郭姓員工經營診所，郭還提供200萬元維修診所，郭可在合約期間使用診所手術室、診療室，導致民事執行處人員在執行筆錄公文書上記載不實事項；丁於2024年間向民事執行處陳報他與郭簽訂共同經營診所的契約書，導致第一次拍賣程序通知函公告「本件拍定後不點交」損害北院民事執行處對不動產拍賣的正確性。

此案直到丁的其他債權人閱覽執行案件，發現丁、郭只是僱傭關係，郭是行政人員，沒有共同經營診所，因而告發。檢方認定，丁涉犯刑法此公務員登載不實罪嫌起訴。