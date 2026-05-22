快訊

國巨陳泰銘擠下郭台銘成台灣首富！股民喊「被動元年來了」：注意董娘

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

千萬獎金飛了！22元外送費發票中獎卻領不到錢 他怒告財政部結果曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

千萬獎金飛了！22元外送費發票中獎卻領不到錢 他怒告財政部結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓男子2023年9月在外送平台foodpanda訂餐，22元外送費發票對中1000萬元特別獎，但他隔年2月才將會員載具歸戶手機條碼，獎金無法自動匯款，也逾期未臨櫃領獎，害千萬獎金落空，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

陳2023年9月2日訂foodpanda外送，支付22元外送費及平台費，foodpanda便將雲端發票寄送到他的電子郵件信箱；財政部2023年11月25日開出同年9至10月的統一發票獎項，他的發票對中千萬特別獎，foodpanda也在同年11月30日以電子郵件將中獎通知寄至他的會員載具。

陳2024年2月27日將會員載具歸戶手機條碼，至今沒有獎金匯入，他向foodpanda公司提民事訴訟，也向財政部提行政訴訟，請求財政部給付1000萬元獎金。

陳主張，財政部相關兌獎服務作業要點規定中獎雲端發票於開獎日後才歸戶，獎金無法直接匯入指定帳戶，中獎人要到實體通路領獎，限制剝奪人民的財產權，認為財政部不能拒絕給獎。

北高行認為，依照相關營業稅法、給獎辦法、兌獎服務作業要點等規定，買受人必須於「開獎前」歸戶、設定指定帳戶，才可以將獎金直接匯入，若是開獎後才歸戶，為避免影響中獎人權益，中獎人可以至實體通路領獎。

北高行指出，兌獎作業要點沒有增加法律所無的限制，也無逾越給獎辦法的規定，沒有違反法律保留原則、平等原則，陳是「開獎後」才歸戶，依規定本應到實體通路領獎，但他卻未在領獎期限即2024年3月5日前領獎，因此財政部也無法給付千萬獎金，判決陳敗訴。

雲端發票。圖／本報資料照片
雲端發票。圖／本報資料照片

財政部 外送 雲端發票

延伸閱讀

統一發票5月開獎倒數！過去304張千萬發票沒人領 財部允檢討

統一發票千萬獎超過300張沒人領 財長承諾調整獎項規畫

王世堅控Grab收購foodpanda偷跑 要求公平會嚴審

非洲豬瘟釀21億損失...畜牧場負責人求挽救家庭 法院仍裁定延長羈押

相關新聞

黃子佼駕賓士車撞傷騎士涉肇事逃逸 穿著同款服裝出庭

藝人黃子佼去年8月駕駛紅色賓士休旅車與機車騎士發生碰撞，被控肇事逃逸，新北地方法院今開審理庭，黃子佼穿著上法庭的同款服裝，在律師陪同下抵達新北地院不發一語，快步進入大樓等候開庭。

千萬獎金飛了！22元外送費發票中獎卻領不到錢 他怒告財政部結果曝光

陳姓男子2023年9月在外送平台foodpanda訂餐，22元外送費發票對中1000萬元特別獎，但他隔年2月才將會員載具歸戶手機條碼，獎金無法自動匯款，也逾期未臨櫃領獎，害千萬獎金落空，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

大甲虎媽餓死女…不想讓國民法官審 法院駁：本案全國高度關注

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她活活餓死涉嫌凌虐致死，詹及其辯護人主張，台中地院裁定揭露太多內容導致新聞報導，影響潛在國民法官難維持中立，主張不行國民參審；中院直言本案「國民高度關注」，新聞自由滿足國民知的權利，有國民參審必要，駁回其聲請。

空軍攔截管制官被共諜收買...收賄22萬洩雄三飛彈情資 判關7年定讞

空軍戰術管制聯隊戰術管制中心攔截管制官許展誠被「共諜」退役飛官史濬程吸收，收賄22萬元並蒐集提供雄三飛彈情資、因應戰機擾台的具體作為，一審依貪汙治罪條例違背職務收賄罪判許7年4月徒刑，二審改判為7年，最高法院駁回上訴而定讞。

陰莖增大手術致病人死亡偵辦中 醫美院長丁斌煌涉反個資法先被訴

安和美醫美外科診所院長丁斌煌被控替簡男施作陰莖增大手術，將簡男全身麻醉，術後留診休息時死亡，檢方依過失致死罪偵辦中。丁涉在診所官網佯稱知名醫美醫師劉致明是副院長，遭依違反個人資料保護法起訴。

為撿奶嘴自撞路燈…2月大女嬰車禍亡 新手父母獲緩刑

25歲柯姓男子去年10月25日開車載著22歲林姓妻子、2歲兒子及未滿2個月大女嬰到台南，妻子抱著女嬰坐在副駕駛座，兒子則獨自坐後座，柯為撿拾女嬰掉落的奶嘴，不慎失控撞擊路燈，消防趕往緊急將4人送醫，女嬰不治，台南地院認夫妻2人均犯過失致人於死罪各處6月，緩刑2年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。