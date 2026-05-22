為撿奶嘴自撞路燈…2月大女嬰車禍亡 新手父母獲緩刑

25歲柯姓男子去年10月25日開車載著22歲林姓妻子、2歲兒子及未滿2個月大女嬰到台南，妻子抱著女嬰坐在副駕駛座，兒子則獨自坐後座，柯為撿拾女嬰掉落的奶嘴，不慎失控撞擊路燈，消防趕往緊急將4人送醫，女嬰不治，台南地院認夫妻2人均犯過失致人於死罪各處6月，緩刑2年。

檢方起訴，柯男於去年10月25日下午1時47分許駕駛轎車，搭載妻子、兒子及女兒上路，夫妻2人均應注意讓女嬰乘坐後向式安全座椅，以確保女嬰乘車安全，竟疏未注意，而由妻子抱著女嬰坐在副駕駛座，兒子則獨自坐在後座。

柯駕車沿台南永康區高速二街由北往南行駛，本應隨時注意車前狀況，仍因為撿拾女嬰掉落奶嘴而疏未注意，不慎失控撞擊路燈，致女嬰撞擊車內擋風玻璃，受有頭胸腹腿撞挫傷併骨折、顱腦損傷併顱骨骨折等傷害，經緊急送往成大醫院急救，仍宣告不治。

台南地院指出，柯對於未發覺犯罪自首而接受裁判，符合自首要件，並審酌他有面對司法及處理交通事故決心，依法減輕其刑。

台南地院表示，夫妻2人年僅20餘歲，育兒經驗未滿2年，仍屬新手爸媽階段，惟因他們一時重大疏失，致女嬰出生未滿2月即驟然離世，實有不當，但女嬰離世，最痛者莫過於身為父母的夫妻2人，且歷經本次偵審程序後，2人應能清楚幼兒乘車安全重要性。法官認夫妻2人均犯過失致人於死罪各處6月，均緩刑2年。

台南地院認為，2人因一時駕車疏失而不慎造成憾事，並於偵查中均坦承犯行，堪認2人對自身過失行為已深切反省，經此偵審程序及受科刑教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞。

同時，參酌刑罰的制裁，在預防行為人再犯，對於初犯且惡性未深者，若因觸法即置諸刑獄，實非刑罰目的，又為避免對於偶然犯罪且已知錯欲改善之人，逕予執行短期自由刑，恐對其身心產生不良影響，及社會負面烙印導致其難以回歸社會生活正軌，均併予宣告緩刑2年，以啟自新。