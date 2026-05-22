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大甲虎媽餓死女…不想讓國民法官審 法院駁：本案全國高度關注

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大甲詹姓婦人長期拘禁21歲陳姓小女兒，每天只給菜粥果腹害她活活餓死涉嫌凌虐致死，詹及其辯護人主張，台中地院裁定揭露太多內容導致新聞報導，影響潛在國民法官難維持中立，主張不行國民參審；中院直言本案「國民高度關注」，新聞自由滿足國民知的權利，有國民參審必要，駁回其聲請。

詹婦及其辯護人主張，中院就詹聲請停押的刑事裁定中，於理由欄大量、詳細引用偵查內容，包括警詢、偵訊全文，法醫解剖鑑定要旨、警方勘查寶告、兒少保護通報，還有諸多高度情緒衝擊的具體描述，如「使被害人只能如原始人類或動物般以手拿取食物進食，毫無尊嚴可言。」

詹等認為，該等措辭充滿強烈負面評價，一旦流入社會大眾視野，必然引發強烈之義憤反應；此外，裁定駁回理由中不僅認定詹「犯罪嫌疑重大」，更直接就詹主觀犯意為實質認定，此種「法院已有定論」的訊息若經媒體傳播，潛在國民法官難預期審理時能中立。

詹等還說，該裁定公告後，各主流媒體大篇幅報導，使廣大民眾提前接收職業法官對詹所做的高度負面評價，先行包裝為「司法已有定論」，嚴重侵蝕無罪推定精神，而潛在國民法官接觸訊息，極易形成「連法官都這樣認定，詹必然有罪」心裡定勢，主張不行國民參審。

對此，公訴檢察官具狀表示，媒體報導屬新聞自由與知情權範疇，且報導內容包含客觀事實，不能僅因報導存在且使用具有評價性的標題，就推定國民法官必然產生偏見，且國民法官度已設有選任、排除、審前說明、釋疑，及訴訟指揮與解任等機制，可有效確保審判公正。

台中地院查，現今網路資訊快速，如果不是離群索居之人，各種新聞唾手可得，且故意犯罪致死案件，涉及被害人喪命，屬「國民高度關心的社會議題」，新聞媒體滿足人民知的權利，達成公共監督、維持民主多元，本應提供具新聞價值的多元資訊。

中院說，若僅因國民接觸不同觀點的新聞，就認為國民法官會以預斷、偏見，受汙染心證審判，稍嫌速斷。況且「職業法官同為國民」也會看新聞，若以國民法官接觸新聞而認難期待公正審判，那是否意味再有新聞下，均不適合進入司法審判？

中院直言，本案有新聞報導價值，縱使媒體好以聳動標題提高點閱，仍屬新聞自由，且仍有中性、客觀的報導。

中院指出，本案是凌虐致死案，自屬國民高度關注，類似量刑在社會更常引發關注，藉國民法官視野帶入法庭，可讓審判更透明，並讓國民對犯罪處理有更深刻認識，同時檢視政府對家暴妨害、被害人保護落實，認為詹等主張無理由，裁定駁回，不得抗告。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

詹婦涉長期囚禁21歲小女兒，釀其體重僅30公斤活活餓死，涉犯家暴凌虐致死，現由台中地院國民法庭審理中。圖／報系資料照
詹婦涉長期囚禁21歲小女兒，釀其體重僅30公斤活活餓死，涉犯家暴凌虐致死，現由台中地院國民法庭審理中。圖／報系資料照

被害人 國民法官

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