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峨眉鄉代會主席溫修汝涉貪遭逮 檢追查不實收據詐領案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地方檢察署偵辦新竹縣峨眉鄉鄉民代表會主席溫修汝等人涉嫌利用不實收據詐領議事運作費及補助款等貪汙案件，檢方昨天指揮法務部調查局台北市調查處展開搜索調查，通知溫修汝及相關被告共8人、證人5人到案，並查扣大量不法收據。

檢方指出，溫修汝等人涉嫌利用不實收據詐領鄉民代表議事運作費，另也民間團體負責人身分，向峨眉鄉公所及新竹縣政府申請補助並涉不實核銷，涉嫌違反貪汙治罪條例等罪。

檢方複訊後認為，溫修汝涉嫌利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實、詐欺取財及行使業務登載不實等罪嫌重大，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，並有串證之虞，檢察官當庭命其逮捕，並向法院聲請羈押。

此外，涉案被告吳姓、王姓及李姓3人，分別以3萬至5萬交保，其餘被告訊後請回。新竹地檢署表示，將持續深入釐清案情，查明事實真相，杜絕不法貪汙行為。

新竹地檢署接獲法務部調查局情資，發現多家疑具中資背景企業涉嫌在台違法挖角高科技人才並滲透技術領域，檢方隨即指揮調查局展開偵辦。圖／本報資料照片
新竹地檢署接獲法務部調查局情資，發現多家疑具中資背景企業涉嫌在台違法挖角高科技人才並滲透技術領域，檢方隨即指揮調查局展開偵辦。圖／本報資料照片

貪汙 新竹

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