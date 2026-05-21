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輝達高階晶片伺服器遭違法銷香港 基檢搜索扣50台

中央社／ 基隆21日電

游男等人涉嫌以不實申報文件，將搭載輝達高階晶片伺服器，出口至東北亞國家後再運至香港。基隆地檢署發動搜索，查扣50台伺服器等證物，並向法院聲押禁見游男等3人獲准。

據指出，游男等3人明知由美超微電腦股份有限公司（Supermicro）生產的高階AI伺服器，因搭載輝達公司（NVIDIA）特定高階晶片被美國嚴格管制，全面禁止銷往中港澳地區，仍意圖牟利，以不實文件申報出口，轉賣至中港澳地區。

公司負責人或實際負責人的游姓、王姓及陳姓男子，共謀在台灣購得數十台伺服器，每台伺服器市價逾新台幣1000萬元，從台灣北部港口透過船運申報出港，卻在申報資料虛報貨名，目的地則填寫東北亞某個國家，最終卻是將伺服器運至香港。

3名被告所屬公司中有2間公司涉入此案，與被告接觸的賣家中不乏有中港澳身分，且情資顯示，已有近10台美超微公司生產、搭載輝達公司高階晶片的伺服器，經第三地送抵香港，至於伺服器最終是否轉運至中國大陸，待檢方持續追查。

基隆地檢署檢察官蕭詠勵昨天指揮海巡署基隆查緝隊，前往台北、新北、桃園、台中等地，針對游男等3人住居所及相關公司等共12處發動搜索，並共扣得搭載輝達高階晶片的伺服器50台、手機、電腦、帳冊、名車及新台幣900餘萬元，另拘提、約談游男等3人及相關證人。

經檢察官漏夜複訊，向基隆地方法院聲請羈押禁見游男、王男及陳男，法官下午1時30分開庭訊問後，認定3人涉犯刑法行使變造私文書罪、使公務員登載不實文書罪等罪嫌，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，裁定3人羈押禁見。

晶片 輝達 伺服器

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