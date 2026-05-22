在台採購 美超微伺服器轉賣陸 3嫌遭押

游姓、王姓和陳姓男子涉嫌將高階AI伺服器，運到陸港澳地區。記者邱瑞杰／翻攝

游姓、王姓和陳姓男子在台採購數十台、單台市價逾千萬元的美超微電腦公司（Super Micro Computer）高階AI伺服器，部分以不實文件申報出口，疑運往中國大陸及港澳地區。基隆地檢署昨依偽造文書等罪聲押三嫌，基隆地院裁定羈押禁見。檢方另請經濟部國際貿易署清查三嫌出口商品，調查是否違反懲治走私條例。

美國司法部門三月十九日起訴美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄及協助轉運外部承包商孫廷偉，他們涉嫌透過一家東南亞公司，違反美國出口管制規範轉運設備，將美國人工智慧（AI）技術轉移至中國大陸。廖等人否認犯罪，全案由美國法院審理中。

基檢表示，情資顯示游姓男子等三人涉嫌將美超微生產、搭載輝達（NVIDIA）高階AI晶片的伺服器運送到陸港澳地區，但目前未發現與美方審理中的案件有直接關聯，是否「系出同源」待後續調查釐清。

基檢指出，游、王、陳共同及分別成立多家公司，他們明知美國政府對部分高階AI伺服器設有出口管制，限制出口至陸港澳，仍意圖牟利，謀議在台灣購得伺服器後，出口時以虛偽申報最終目的地，或是申報型號與實際型號不符的手法，將被美方管制的設備賣給陸港澳業者。

檢察官蕭詠勵前天指揮海巡署基隆查緝隊，前往三嫌住處等地搜索，查扣相關證物，初步調查已有部分美超微高階AI伺服器被運往陸港澳，昨天凌晨依偽造文書等罪聲請羈押禁見。

基隆地方法院昨天下午開羈押庭，認為游等三人涉犯刑法行使變造私文書罪、使公務員登載不實文書罪等，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人可能，若不羈押難以追訴，因此裁定羈押並禁止接見通信、收授物件。