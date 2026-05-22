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台積電洩密工程師重判 高檢署不上訴

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑／台北報導

台積電前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因竊台積電二奈米及更先進的「十四埃米」核心技術，智慧財產及商業法院上月依國家安全法等五罪，重判陳力銘十年徒刑，其餘三人各處刑二年至六年不等。台灣高檢署認為判決認事用法無違誤，決定不上訴。

陳力銘、台灣東京威力高階行銷主管盧怡尹（判十月徒刑，緩刑三年），以及唯一未認罪的工程師陳韋傑，不服判決結果，均上訴最高法院；吳、戈未確定是否上訴。

陳力銘轉職的台灣東京威力公司監管不當，同樣被依營業秘密法、國安法等罪起訴，智慧法院判一億五千萬罰金，宣告附條件緩刑三年，須向台積電和公庫各支付一億元、五千萬元，台灣東京威力也不上訴，案件於本月十九日確定。

陳力銘原任台積電十二廠良率工程師，離職後轉任台積電半導體製造設備供應商、台灣東京威力行銷部門，為求表現，替公司爭取成為台積電先進製程更多站點的設備供應商，多次運用與吳秉駿、戈一平、陳韋傑舊誼，央求翻拍台積電機密檔案，以改進東京威力的蝕刻機台。

二○二三年八月至去年六月，陳力銘在台積電新竹廠區會議室、台南封裝測試廠及吳、戈住處等地，翻拍由在職工程師以公務筆電開啟的機密檔案，或由他人翻拍後傳給陳。有十四張經鑑定涉及國家核心關鍵技術，且盧怡尹還曾刪除陳力銘傳送的雲端資料。

陳韋傑外洩的是台積電最先進的「十四埃米」製程檔案，涉台積電半導體製程從奈米邁入埃米時代的先進技術，嚴重影響台積電延續並保持全球先進製程領先地位。

陳力銘、吳秉駿、戈一平認罪，獲合議庭減刑，陳力銘獲取十四埃米檔案，供出上游是陳韋傑，符合國安法「因自首而查獲其他共犯」規定，此部分免刑。陳韋傑否認犯罪，是唯一未獲台積電原諒及合議庭輕判的被告。

台積 高檢署 東京

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