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台灣富士全錄掏空案外案 吳經明再涉竊密遭起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

台灣富士軟片資訊公司前營業本部長吳經明，被控利用採購案權限不實交易，掏空公司二億八千萬元，檢調二○二一年發動偵辦，吳被起訴，一審被判四年十月徒刑。案件審理期間，台灣富士公司閱卷意外發現吳的答辯狀竟有機密內容，查出竊密行為，台北地檢署昨依營業秘密法起訴吳。

吳經明被控於二○一三年至二○一八年間，找來配合假採購的聚碩科技等公司，協助開立假發票，讓廠商從中賺取價差，再協助吳製作資金進出流程，掩飾掏空犯行。檢調查出，吳掏空二億八千萬的資產，有二億六千一百萬元回流到自己與妻子口袋。

調查局當時搜索，在吳家搜索出大筆現金，約談吳經明、妻子陳慧珍、胞妹吳熙筠、合作廠商曾文娟等多人到案，檢方聲押吳獲准，其餘人交保。

調查指出，吳經明一九八六年就進入台灣富士全錄公司，任職逾廿年，擔任過資訊中心處長、營業本部副部長、部長等要職，是「元老級」人物，但他卻以可決行五十萬元以下採購案的權限，在外開設公司，要求配合廠商護航採購金額不大且難以驗收的電腦軟體，暗中從事虛假交易。吳將公司資金挪為己用，檢方依證券交易法等罪起訴。

台北地院審理時，吳經明否認犯行，並提出內含營業秘密的答辯狀欲證明無罪；台灣富士公司閱卷，發現吳二○一八年離職前，竟重製、下載許多營業秘密資料，答辯狀成為竊密鐵證，因而向檢方提告。

北檢調查，吳經明與台灣富士公司簽訂職工道德與行為規範協議，未經允許不得將機密資訊作為工作外使用，卻逾越權限竊取公司營業秘密，損害公司利益。

台灣富士全錄因日本母公司結束與全錄合作、改由富士軟片完全持股，二○二一年更名為台灣富士軟片資訊股份有限公司。

掏空

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