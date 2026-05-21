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海巡查緝走私槓上開花！3嫌非法出口高階AI伺服器 法官今晚裁定羈押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

游姓、王姓和陳姓男子在台採購超過50台美超微電腦公司高階AI伺服器，並涉嫌用不實文件申報出口，疑運到中國大陸和港澳地區。檢方依偽造文書等罪聲押3嫌，基隆地方法院法官審理後，今晚裁定羈押禁見。

美國司法部門3月19日起訴美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄及協助轉運外部承包商孫廷偉，他們涉嫌透過一家東南亞公司，違反美國出口管制規範轉運設備，將美國人工智慧（AI）技術轉移至中國大陸。廖等人否認犯罪，全案由美國法院審理中。

海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲走私案件情資，報請基隆地方檢察署檢察官蕭詠勵，指揮海巡署基隆、台北、宜蘭、台中查緝隊、偵防分署查緝隊和北部分署第2岸巡隊、警政署刑事警察局科技犯罪防治中心、新北市蘆洲警分局、台北市刑大和南港警分局、台中市刑大和基隆警一分局組成專案小組偵辦。

基檢調查，游、王、陳共同及分別成立多家空殼公司，他們明知美國政府對部分高階AI伺服器設有出口管制，限制出口至中港澳，仍謀議轉運牟利。

游男等人在台灣購得美超微生產、搭載輝達（NVIDIA）高階AI晶片的伺服器後，出口時以虛偽申報最終目的地，或是申報型號與實際型號不符的手法，將被美方管制的設備賣給中港澳業者。全案與美方審理案件尚無直接關聯，是否「系出同源」待後續調查釐清。

基隆查緝隊表示，涉案高階AI伺服器具高度戰略性與敏感性，除涉及先進科技發展研發，也可能被運用於人工智慧訓練、高效能運算、軍民兩用科技及資訊作戰等領域，若非法轉運到特定地區，恐衍生國家安全及科技管制風險。

檢察官蕭詠勵昨天指揮海巡署基隆查緝隊，前往三嫌住處等地搜索，查扣50台高階AI伺服器、手機、電腦、帳冊、名車及現金900多萬元。初步調查已有部分美超微高階AI伺服器被運往中港澳，今天凌晨依偽造文書等罪聲請羈押禁見。檢方另請經濟部國際貿易署比對3嫌出口商品，調查是否違反懲治走私條例。

基隆地方法院今天下午開羈押庭，認為游等三人涉犯刑法行使變造私文書罪、使公務員登載不實文書罪等，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人可能，若不羈押難以追訴，因此裁定羈押並禁止接見通信、收授物件。

基隆查緝隊表示，為確保國安、治安、平安「三安」目標，海巡署將持續結合檢、警、調、關務及國際執法單位，透過跨境共打機制深化與國際執法機關合作。海巡署並呼籲民眾，如於海上或岸際發現可疑不法情事，可立即撥打「118」海巡免付費報案專線。

游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，專案小組搜索時查扣現金900多萬元。記者邱瑞杰／翻攝`
游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，專案小組搜索時查扣現金900多萬元。記者邱瑞杰／翻攝`

游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，運到中國大陸和港澳地區，法官今晚裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`
游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，運到中國大陸和港澳地區，法官今晚裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`

游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，專案小組搜索時查扣現金900多萬元。記者邱瑞杰／翻攝`
游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，專案小組搜索時查扣現金900多萬元。記者邱瑞杰／翻攝`

游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，運到中國大陸和港澳地區，法官今晚裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`
游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，運到中國大陸和港澳地區，法官今晚裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`

游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，專案小組搜索時查扣涉案轎車。記者邱瑞杰／翻攝`
游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，專案小組搜索時查扣涉案轎車。記者邱瑞杰／翻攝`

游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，運到中國大陸和港澳地區，法官今晚裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`
游姓、王姓和陳姓男子涉嫌用不實文件申報出口，疑將單台市價逾千萬元的美超微高階AI伺服器，運到中國大陸和港澳地區，法官今晚裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝`

走私 美超微 基隆

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