涉改標調包美超微高階AI伺服器賣到中港澳 台灣3商人收押禁見

游姓、王姓和陳姓男子在台採購數十台，單價超過新台幣1000萬元的美超微高階AI伺服器，部分已用不實文件申報出口到中國和港澳地區。檢方今依涉犯偽造文書等罪聲押3嫌，法官審理後，晚間裁定3人羈押禁見。

美國司法部門今年3月19日起訴美超微電腦公司（Super Micro Computer）共同創辦人廖益賢、美超微台灣區業務經理張瑞滄及協助轉運外部承包商孫廷偉，涉嫌透過一家東南亞的公司，違反美國的出口管制規範轉運設備，將美國人工智慧（AI）技術轉移至中國。被指控者否認犯罪，全案由美國法院審理中。

基隆地檢署表示，依據情資偵辦游男等3人涉嫌以改標、調包方式，申報將美超微（Super Micro Computer）生產，搭載輝達公司（NVIDIA）高階AI晶片的伺服器，出口至中港澳地區，與美方審理中案件無直接關聯，是否「系出同源」待後續調查釐清。

基檢指出，游男、王男及陳男共同及分別成立多家公司，明知美國政府禁止美超微高階AI伺服器銷往中港澳地區，仍因意圖謀利，謀議在台灣購得伺服器後，以不實文件資料申報出口轉賣到中港澳業者。

基隆地檢署檢察官蕭詠勵昨天指揮海巡署基隆查緝隊，前往3嫌住處等地點搜索，查扣相關證物。初步調查已有部分美超微高階AI伺服器運往中港澳，今天凌晨依涉犯偽造文書等罪，並有逃亡、滅證、勾串之虞聲請羈押禁見，另請經濟部國際貿易署清查3嫌出口商品，調查是否違反懲治走私條例。

基隆地方法院今天下午開庭審理後指出，3人涉犯刑法行使變造私文書罪、使公務員登載不實文書罪等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，非予羈押難進行追訴，裁定羈押，並禁止接見通信及收授物件。