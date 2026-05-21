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毆打里長蘆洲跟騷男另涉他案遭判3月徒刑 新北檢：盡速執行

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市蘆洲區一名游姓男子上月涉嫌尾隨女學生，並嚴重毆傷出面制止的女學生外婆及信義里長郭騰芳，遭裁定羈押至今。由於游男另因一起傷害和強制案件，這個月19日遭高等法院判刑3月定讞，新北地檢署表示，會盡快將游男由收押轉執行，以確保當中不會有空窗期，增加民眾人身安全的風險。

檢警調查，41歲游男上月28日下午，尾隨一名剛放學正要回家的18歲女學生，讓女學生驚恐之餘向外婆求援，不料當外婆獲悉上前制止，游男竟出手痛毆、腳踹女學生外婆，導致外婆鼻骨斷裂、肝臟破裂而重傷。

過程中，蘆洲區信義里長郭騰芳因上前阻止游男對女學生外婆的暴行，也被游男打到右眼鼻淚管斷裂需手術，最後游男被獲報趕到的警方壓制並當場逮捕。檢方複訊後，依涉犯重傷害、傷害及跟騷法等罪，犯嫌重大且有逃亡及反覆實施之虞聲押裁准。

新北檢表示，游男因另涉傷害、強制等罪，高院日前判處3個月徒刑、並應於執行完畢入相當處所施以監護處分5年確定，新北檢將於相關程序完備後盡速執行，並接續執行監護處分。且監護處分於執行期間屆滿前，檢察官認為有延長必要者，得聲請法院許可延長，將依相關規定審慎評估辦理，以確保社會安全。

新北市蘆洲區一名游姓男子涉嫌尾隨女學生並嚴重毆傷出面制止的女學生外婆和里長遭羈押至今，由於他另涉一起傷害和強制案遭判刑3月定讞，新北檢表示盡快將游男由收押轉執行，以確保當中不會有空窗期。圖／聯合報系資料照片
新北市蘆洲區一名游姓男子涉嫌尾隨女學生並嚴重毆傷出面制止的女學生外婆和里長遭羈押至今，由於他另涉一起傷害和強制案遭判刑3月定讞，新北檢表示盡快將游男由收押轉執行，以確保當中不會有空窗期。圖／聯合報系資料照片

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