毆打里長蘆洲跟騷男另涉他案遭判3月徒刑 新北檢：盡速執行

新北市蘆洲區一名游姓男子上月涉嫌尾隨女學生，並嚴重毆傷出面制止的女學生外婆及信義里長郭騰芳，遭裁定羈押至今。由於游男另因一起傷害和強制案件，這個月19日遭高等法院判刑3月定讞，新北地檢署表示，會盡快將游男由收押轉執行，以確保當中不會有空窗期，增加民眾人身安全的風險。

檢警調查，41歲游男上月28日下午，尾隨一名剛放學正要回家的18歲女學生，讓女學生驚恐之餘向外婆求援，不料當外婆獲悉上前制止，游男竟出手痛毆、腳踹女學生外婆，導致外婆鼻骨斷裂、肝臟破裂而重傷。

過程中，蘆洲區信義里長郭騰芳因上前阻止游男對女學生外婆的暴行，也被游男打到右眼鼻淚管斷裂需手術，最後游男被獲報趕到的警方壓制並當場逮捕。檢方複訊後，依涉犯重傷害、傷害及跟騷法等罪，犯嫌重大且有逃亡及反覆實施之虞聲押裁准。

新北檢表示，游男因另涉傷害、強制等罪，高院日前判處3個月徒刑、並應於執行完畢入相當處所施以監護處分5年確定，新北檢將於相關程序完備後盡速執行，並接續執行監護處分。且監護處分於執行期間屆滿前，檢察官認為有延長必要者，得聲請法院許可延長，將依相關規定審慎評估辦理，以確保社會安全。